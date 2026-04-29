Iașul cultural primește o veste dureroasă. Andrei, fiul actorilor Adi Carauleanu și Doina Deleanu, s-a stins din viață după o perioadă dificilă, marcată de probleme grave de sănătate. Avea doar 37 de ani, era arhitect și locuia la Cluj-Napoca.

În urma tragediei, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași a transmis un mesaj public de condoleanțe pentru cei doi actori. Instituția a anunțat că este alături de Doina Deleanu și Adi Carauleanu „în aceste momente de nemărginită tristețe”, vorbind despre o „pierdere de neînlocuit” și transmițând familiei compasiune și putere.

Pentru publicul din Iași, numele celor doi actori este legat de istoria recentă a Teatrului Național. Doina Deleanu, absolventă a Universității de Arte „George Enescu” din Iași, este doctor în teatru și una dintre prezențele constante ale scenei ieșene. Adi Carauleanu este cunoscut atât ca actor, cât și pentru perioada în care a fost director artistic al Teatrului Național din Iași.

Moartea lui Andrei a adus un val de mesaje de solidaritate pentru familie, din partea colegilor, prietenilor și admiratorilor celor doi artiști. În astfel de momente, scena ieșeană își arată nu doar memoria profesională, ci și legătura umană care se formează în jurul unor actori ce au însoțit, ani la rând, generații de spectatori.