Copiii din Iași au parte, duminică, de o zi dedicată poveștilor pe scena Operei. Musicalul „Vrăjitorul din Oz”, adus de Teatrul Muzical Ambasadorii din București, va fi jucat de două ori în Sala Mare, după ce interesul publicului a dus la programarea unei a doua reprezentații.

Opera Națională Română din Iași programează duminică, 10 mai 2026, două spectacole pentru copii în Sala Mare: „Vrăjitorul din Oz”, de la ora 12:00, și o a doua reprezentație, de la ora 14:30. Inițial, în program figura doar spectacolul de la prânz, însă cererea mare de bilete a determinat instituția să adauge încă o întâlnire cu publicul tânăr. Pe site-ul Operei Iași se precizează că biletele pentru reprezentația de la ora 12:00 erau aproape epuizate, motiv pentru care a fost pregătit și spectacolul de la 14:30.

Musicalul este inspirat de celebrul roman „Vrăjitorul din Oz”, publicat de L. Frank Baum în 1900, una dintre cele mai cunoscute povești ale literaturii pentru copii. La Iași, spectacolul este prezentat de Teatrul Muzical Ambasadorii din București, într-o producție gândită pentru familii, cu muzică, culoare, personaje recognoscibile și ritm scenic accesibil celor mici.

„Vrăjitorul din Oz”, spectacolul care a prins rapid la public

Noua producție a avut premiera în acest an, pe 26 aprilie, iar includerea ei în programul Operei Iași confirmă interesul tot mai mare pentru spectacolele dedicate copiilor. Pentru părinți, evenimentul poate fi una dintre cele mai atractive ieșiri de weekend: are loc într-un spațiu cultural emblematic al Iașului, într-un interval potrivit pentru familii și propune o poveste deja familiară mai multor generații.

„Vrăjitorul din Oz” urmărește drumul lui Dorothy printr-o lume fantastică, alături de personaje care caută curaj, inimă, minte și întoarcerea acasă. Dincolo de dimensiunea de basm, spectacolul poate fi citit și ca o lecție despre prietenie, încredere și descoperirea propriilor resurse, teme care îl fac potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulții care îi însoțesc.

Ce mai programează Opera Iași în luna mai

După ziua dedicată copiilor, Opera Națională Română din Iași continuă programul lunii mai cu titluri importante din repertoriul liric. Pe 20 mai 2026, de la ora 18:30, în Sala Mare, este programată opera „Nunta lui Figaro”, de Wolfgang Amadeus Mozart. Pe 23 și 24 mai, tot de la ora 18:30, publicul este așteptat la „Rigoletto”, de Giuseppe Verdi. Aceste spectacole apar și în calendarul oficial publicat de instituție pentru luna mai.

Prin includerea musicalului „Vrăjitorul din Oz” în program, Opera Iași își diversifică oferta și atrage publicul tânăr spre sala de spectacol. Pentru mulți copii, întâlnirea cu un astfel de musical poate fi primul contact cu lumea scenei, iar pentru instituțiile culturale, aceste evenimente sunt esențiale în formarea viitorului public. Maura ANGHEL

Programul spectacolelor

Duminică, 10 mai 2026

Ora 12:00 – „Vrăjitorul din Oz”, spectacol pentru copii, Sala Mare

Ora 14:30 – „Vrăjitorul din Oz”, a doua reprezentație, Sala Mare

Miercuri, 20 mai 2026

Ora 18:30 – „Nunta lui Figaro”, de W. A. Mozart, Sala Mare

Sâmbătă, 23 mai 2026

Ora 18:30 – „Rigoletto”, de Giuseppe Verdi, Sala Mare

Duminică, 24 mai 2026

Ora 18:30 – „Rigoletto”, de Giuseppe Verdi, Sala Mare.