Duminica Tomii 2026. Sărbătoarea care vorbește despre îndoială, credință și legătura nevăzută dintre cei vii și cei plecați

Duminica Tomii este prima duminică de după Învierea Domnului. În calendarul bisericesc, ziua este cunoscută și ca Duminica a doua după Paști sau Duminica Sfântului Apostol Toma.

Semnificația ei pornește din Evanghelia după Ioan, unde Apostolul Toma nu este de față atunci când Hristos li Se arată pentru prima dată ucenicilor după Înviere. El spune că nu va crede până nu va vedea semnele rănilor și până nu le va atinge. Opt zile mai târziu, Hristos i Se arată din nou, iar Toma rostește una dintre cele mai puternice mărturisiri de credință din creștinism: „Domnul meu și Dumnezeul meu”. Tocmai de aceea, Duminica Tomii nu este doar o lecție despre neîncredere, ci mai ales despre transformarea îndoielii în credință vie.

Această duminică încheie, de fapt, Săptămâna Luminată, una dintre cele mai intense perioade din calendarul ortodox, în care bucuria Învierii este prelungită în slujbe, cântări și tradiții. Din punct de vedere spiritual, mesajul este limpede: credința autentică nu înseamnă absența întrebărilor, ci curajul de a merge până la capăt în căutarea adevărului.

În multe sate din Iași, Duminica Tomii este legată și de mersul la cimitir, de aprinderea lumânărilor și de împărțirea pomenilor. Chiar dacă rânduielile liturgice pentru pomenirea celor morți au zile distincte în calendar, în tradiția populară această duminică a rămas asociată cu memoria celor plecați și cu ideea că bucuria Învierii se răsfrânge și asupra lor. De aici vine și imaginea cimitirelor pline, a familiilor reunite și a unei sărbători care trece dincolo de zidurile bisericii. Această legătură ține mai ales de obiceiul popular și de practicile locale, nu de o singură regulă universală valabilă peste tot.

Forța acestei zile vine și din actualitatea personajului biblic care îi dă numele. Toma este, pentru mulți credincioși, apostolul cel mai apropiat de omul modern: nu acceptă imediat, nu repetă automat ce au spus ceilalți, ci cere certitudine. Într-o epocă în care oamenii pun sub semnul întrebării aproape totul, de la autoritate la adevăr, Duminica Tomii rămâne surprinzător de actuală. Ea spune că îndoiala nu este sfârșitul credinței, ci uneori chiar începutul ei.

De aceea, Duminica Tomii continuă să fie una dintre cele mai puternice sărbători din perioada pascală. Nu este doar ultima zi a unei săptămâni speciale, ci momentul în care bucuria Învierii se așază mai adânc în conștiința credincioșilor. Pentru mulți români, este ziua în care credința, memoria și familia se întâlnesc într-un singur gest: o rugăciune, o lumânare aprinsă și o reîntoarcere, măcar pentru câteva clipe, la ceea ce contează cu adevărat. Teona SOARE