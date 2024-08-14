După ce ar fi fost violat, a băut vin cu făptuitorul!

Iosif P. e unul din cei mai mari scandalagii din comuna sa de lângă Paşcani. A făcut şi destulă puşcărie la viaţa lui, deţine o amendotecă de invidiat şi are, de ani buni, faima de individ periculos, cu care e mai bine să nu ai de-a face.

Aşa că nimeni din sat nu s-a mirat atunci când Mitică C. s-a văicărit la toată lumea că fusese violat de către fostul pârnăiaş. Atât anal, cât şi oral. Afirmaţie ce a susţinut-o şi în faţa anchetatorilor, cu toate că certificatul medico-legal pe care şi l-a scos după acel chef de pomină, unul în doi, menţionează doar nişte leziuni la nivelul capului (urmare a unor palme şi pumni), ce au necesitat trei zile de îngrijiri medicale. Niciun hemoroid exterminat, nicio urmă de spermatozoizi eşuaţi în cavitatea sa bucală.

În plângerea depusă la poliţie şi susţinută mai apoi în faţa procurorului de caz, reclamantul a susţinut că, după partida de sex forţat, ar fi mers în beci, de unde a mai adus o canistră de vin, pe care a băut-o împreună cu pârâtul.

Întrebat de ce nu a fugit la vreun vecin, atunci când Iosif i-a spus să mai aducă băutură, Mitică a răspuns la fel de ilogic. Nu a vrut să deranjeze.

Nici afirmaţiile referitoare la modul în care Iosif a ajuns la el în casă nu sunt mai credibile. Cică i-a demolat gardul şi i-a spart uşa, ori treaba asta ar fi generat ceva zgomote. Mai cu seamă, pe timp de noapte. Însă nimic. Audiat, inculpatul a admis că se face vinovat de distrugerea gardului, dar a venit cu o versiune mult mai plauzibilă. S-ar fi întâmplat la plecare, era rupt de beat, s-a dezechilibrat şi s-a rezemat de gard, ca să nu cadă. Gardul era putred şi a cedat.

Dacă ar fi negat totul, probabil că Iosif ar fi scăpat cu basma curată. Nu fuseseră martori, Mitică se putea alege cu acele vânătăi de oriunde, însă vestitul scandalagiu a recunoscut de bună voie. Da, a dat cu pumnul, în urma unor certuri la beţie. Pentru asta, s-a ales cu o amendă penală de 6.000 lei. Mincinosul n-a păţit nimic. Marcel FLUERARU