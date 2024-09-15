După Galați și Vaslui, ploile se mută mai la nord - Pregătiri intense la Iași pentru codul roșu de viituri

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă din judeţul Iaşi vor asigura permanenţa pentru a interveni rapid în caz de necesitate, urmând ca autorităţile locale să identifice persoanele în vârstă care locuiesc singure şi care se află în situaţii de risc. Măsurile au fost dispuse duminică în şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), pe fondul avertizărilor meteorologice şi hidrologice emise pentru judeţul Iaşi.

CJSU Iaşi a stabilit ca la nivel judeţean, dar şi la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, să fie instituită permanenţa, pentru a se putea reacţiona prompt în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă. Totodată, Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă vor identifica persoanele în vârstă care locuiesc singure şi se află în situaţii de risc, pentru a asigura protecţia acestora.

La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi se va asigura transportul persoanelor dializate către unităţile medicale.

În plus, vor fi monitorizate femeile însărcinate pentru a interveni rapid în caz de necesitate. Cetăţenii sunt rugaţi să fie vigilenţi şi să respecte recomandările autorităţilor pentru a preveni riscurile asociate fenomenelor meteo extreme.

În localităţile judeţului, autorităţile se vor ocupa de întreţinerea corespunzătoare a şanturilor şi rigolelor.

De asemenea, va fi tăiată vegetaţia din albiile minore ale cursurilor de apă şi vor fi înlăturate deşeurilor de orice tip, în vederea prevenirii producerii de blocaje, respectiv inundaţii. Judeţul Iaşi se află sub o avertizare meteorologică cod galben de precipitaţii până luni dimineaţă la ora 10.00.

Cantităţile de apă vor fi de 20-25 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

Cod roșu de viituri

Judeţul Iaşi se află sub o avertizare hidrologică COD ROŞU în intervalul 15.09.2024 ora 18:00 – 16.09.2024 ora 12:00 pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Vaslui, care vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE .

De asemenea, o avertizare hidrologică COD PORTOCALIU este valabilă în intervalul 15.09.2024 ora 12:00 – 16.09.2024 ora 18:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti – amonte S.H. Bârlad, Bârlad – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Bârlad, râul Bârlad – pe sectorul aval S.H. Bârlad (judeţele: Vaslui, Iaşi şi Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Iaşi, Vaslui şi Galaţi).