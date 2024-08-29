Echipamente ultramoderne, în valoare de 15 milioane de lei, la Neuro

* prin Programul Sănătate 2023-2027 al Comisiei Europene vor fi accesate finanțări de aproximativ 15 milioane de lei și pentru dotarea Ambulatoriilor Integrate de la Maternitățile „Cuza Vodă” și „Elena Doamna”

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri a Consiliului Județean (CJ) s-au aflat mai multe proiecte importante de investiții în infrastructura sanitară, printre care și cel privind dotarea cu aparatură și echipamente medicale a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, prin atragerea unei finanțări în cadrul Programului de Sănătate (PS) 2023-2027 al Comisiei Europene, program multifond cu finanțare din Fondul Social European (FSE) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Astfel, în urma votului dat de aleșii județeni, Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu Iaşi” va putea atrage o finanțare de peste 14 milioane de lei pentru dotarea cu echipamente moderne a ambulatoriului integrat. „Valoarea totală a proiectului Dotarea cu aparatură şi echipamente medicale a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Urgenţă Prof Dr. Nicolae Oblu este de 14,9 milioane de lei (inclusiv TVA), contribuţia proprie în proiect fiind de 334.373,92 lei (inclusiv TVA), din care 35.700 lei inclusiv TVA reprezentă valoarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului care se vor asigura din bugetul propriu al Spitalului Clinic de Urgenţă Prof. Dr. Nicolae Oblu, şi suma de 298.673,92 lei (inclusiv TVA) contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanţarea proiectului, se va asigura din bugetul propriu al Unității Teritorial Aministrative (UAT) Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului vor fi asigurate din bugetul propriu al spitalului”, se arată în proiectul de hotărâre.

Tot din Programul Sănătate 2023-2027 al Comisiei Europene vor fi accesate finanțări de aproximativ 15 milioane de lei pentru dotarea Ambulatoriilor Integrate de la Maternitățile „Cuza Vodă” și „Elena Doamna”. Edi MACRI