Elevii din Iași au strălucit la Olimpiada Națională de Limba Română. Un premiu I, un premiu III și cinci distincții importante pentru lotul ieșean

Cei mai talentați elevi din România la disciplina Limba și literatura română, clasele IX-XII, s-au reunit la Botoșani, în perioada 1 – 5 aprilie 2026, pentru etapa națională a olimpiadei. În acest context, reprezentanții Iașului au reconfirmat nivelul ridicat al școlii ieșene în domeniul umanist, prin rezultate care pun din nou orașul pe harta excelenței școlare.

Lotul ieșean s-a întors de la această competiție cu un bilanț remarcabil: un premiu I, un premiu III, trei mențiuni și trei premii speciale, semn că performanța nu mai este de mult o excepție, ci o constantă pentru elevii care reprezintă Iașul la marile concursuri naționale.

Cea mai importantă distincție a fost obținută de Bianca-Gabriela Luchian, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, coordonată de profesoara Mihaela Vlioncu, care a câștigat Premiul I. Un alt rezultat de top a venit prin Tiana-Teodora Bitta, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Iași, pregătită de profesoara Mihaela Calabalic, recompensată cu Premiul al III-lea.

La categoria mențiuni, Iașul a fost reprezentat de Theona-Elena Berbeneciuc, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, coordonată de profesoara Monica Iosub, de Sofia-Anamaria Popescu, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, coordonată de profesoara Camelia Gavrilă, și de Ioana Iliescu, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, pregătită de profesoara Irina-Nicoleta Nechifor.

Seria distincțiilor a fost completată de premiile speciale, obținute de Ruxandra-Sofia Lău, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, coordonată de profesoara Camelia Gavrilă, de Simona Butnariu, elevă în clasa a XI-a la același colegiu, coordonată de profesoara Mihaela Doboș, și de Adela-Maria Roșca, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Iași, pregătită de profesorul Emil Munteanu.

Rezultatele obținute la Botoșani confirmă nu doar talentul acestor elevi, ci și soliditatea profesorilor care îi formează. Într-o competiție de anvergură, unde se întâlnesc cei mai buni liceeni din țară, Iașul continuă să își apere reputația de centru al performanței educaționale și al culturii scrise. Maura ANGHEL