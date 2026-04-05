Execuție politică: ieșeanul Cătălin Urtoi, eliminat din CNIR

Un nou scandal zguduie din temelii credibilitatea reformei companiilor de stat din România. Decizia de înlăturare a ieșeanului Cătălin Urtoi din Consiliul de Administrație al Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) nu mai poate fi privită ca un simplu episod administrativ, consideră reprezentanții Asociației HaiCăSePoate.

Este, spun reprezentanții societății civile, simptomul unei lupte subterane, în care principiile de guvernanță corporativă sunt transformate în arme, iar vocile incomode sunt eliminate metodic.

„Nu este despre bani. Este despre eliminare”

Oficial, totul pare banal: o decizie AGA, o sumă imputată de 6.463,37 lei, o procedură aparent legală.

În realitate însă, povestea capătă accente dramatice. Pentru că, spun cei de la HaiCăSePoate, nu suma contează, ci momentul, contextul și ținta.

Cum este posibil ca o companie strategică, responsabilă de miliarde și de proiecte vitale pentru România, să transforme o astfel de sumă într-un caz major?

Răspunsul sugerat este unul incomod: „nu este despre bani. Este despre eliminare”.

În centrul acestei furtuni se află și Autostrada Unirii A8 – proiectul-simbol al Moldovei, susținut constant și vocal de Cătălin Urtoi. De ani de zile, acesta a fost una dintre figurile cele mai active în promovarea autostrăzii care ar urma să lege Moldova de Transilvania. Iar acum, tocmai această voce dispare din conducerea companiei care ar trebui să implementeze marile proiecte rutiere.

Nu este o coincidență, ci un mesaj transmis tuturor celor care îndrăznesc să deranjeze echilibrul de putere.

Firul evenimentelor ridică și mai multe suspiciuni: o ședință AGA convocată și apoi „mutată”, prezența persoanei vizate, ignorată, o decizie luată în absență, comunicarea publică făcută înainte ca aceasta să își poată exprima apărarea.

Nu este doar o problemă de procedură. Este o problemă de credibilitate instituțională.

Pentru că, în loc de transparență și rigoare, imaginea care se conturează este aceea a unei decizii pregătite dinainte, executate rapid și justificată ulterior.

Mai mult, cazul este deja pe masa instanței. Raportul care a stat la baza deciziei este contestat, iar suma imputată a fost achitată pentru a elimina orice suspiciune până la verdictul final.

Și totuși, decizia a fost luată. În grabă, fără așteptarea unei clarificări.

În centrul atenției se află acum și factorii de decizie: Ciprian-Constantin Șerban – ministru Transporturilor, Horațiu Cosma - secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Gabriel Budescu – director general CNIR

Reforma care riscă să devină o farsă

Astfel de episoade pun sub semnul întrebării chiar reformarea profundă a companiilor de stat, asumată prin PNRR: depolitizare, profesionalizare, transparență.

Pentru că, dincolo de rapoarte și indicatori, realitatea pare să spună altceva: cine deranjează sistemul, este scos din joc.

Cazul CNIR nu este despre o persoană. Este despre un principiu.

Despre linia fină dintre reformă și simulare, dintre profesionalism și control politic.

Asociația HaiCăSePoate avertizează că acest moment poate deveni un precedent periculos.

Dacă astfel de decizii trec fără explicații clare, atunci mesajul este simplu și brutal: în România, regulile există… însă doar până în momentul în care devin incomode. Daniel BACIU