Fără căldură în apartamente!

Temperaturile scăzute nu nu provoacă , cel puțin deocamdată, dezmorțirea caloriferelor ieşenilor. Agentul termic va întârzia să apară în apartamentele branşate la sistemul centralizat de încălzire.

Sistemul de încălzire centralizat va fi pornit în momentul în care temperaturile rămân scăzute mai mult de zece zile consecutiv. „Acest fapt nu a avut loc şi, cred, nu va fi nici în perioada următoare. Se aşteaptă o vreme foarte călduroasă pentru această perioadă. Probele la instalaţiile termice s-au făcut în vară, atunci când a fost acea săptămână în care s-au făcut şi lucrări, s-au remediat punctele vulnerabile. Cu ocazia aceasta s-au făcut şi reglajele pe instalaţiile mari de distribuţie şi transport”, a spus primarul Iașului, Mihai Chirica.

Deocamdată nu se ştie exact când va fi distribuit agentul termic în calorifere, pentru că normele naţionale şi internaţionale prevăd ca acest lucru să fie posibil doar atunci când mercurul din termometre scade sub 10 grade Celsius timp de trei zile sau nopţi, consecutiv. „Nu poţi porni sistemul centralizat dacă două nopţi consecutiv s-au înregistrat temperaturo mai scăzute. Imediat ce sezonul rece va începe vom pune sub presiune întreaga reţea. Acolo unde va fi nevoie să intervenim, vom interveni. Pornirea sistemului va fi comandată în funcţie de solicitările proprietarilor. Mai întâi vom furniza în instituţiile publice (şcoli, spitale), iar distribuţia către populaţie va fi făcută în funcţie de semnarea convenţiilor cu asociaţiile de proprietari. Ne uităm cu destul de atent şi echilibrat în ceea ce priveşte consumul de combustibil. Totodată, nici nu vrem să transformăm centrala mare a oraşului într-o centrală mare de apartament”, a transmis primarul Mihai Chirica. Laura RADU