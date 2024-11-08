Festivalul Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie ”Toamnă la Voroneț” se desfășoară în acest final de săptămână la Gura Humorului.

Ediția cu numărul 44 își propune să promoveze creativitatea școlilor de film, competența și profesionalismul în acest domeniu, precum și contactele dintre generațiile de cineaști, încurajând tinerii realizatori de film.

Fondat în anul 1981 de soții Marcela și Emil Butnaru, Festivalul Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie ”Toamnă la Voroneț” este organizat, în prezent, de Centrul Cultural Gura Humorului.

Gala de deschidere a festivalului a avut loc ieri cu ”Anul nou care n-a fost”, un nou film românesc despre perioada 20 – 22 decembrie 1989.

”Eu nu cred că sunt făcute suficient de multe filme despre comunism, mă refer la cele notabile. Dacă ar fi să facem o listă extinsă chiar, deci nu scurtă, nu știu dacă am depășit cu mult cifra 10, nu știu, realmente. Eu am încercat să fac exercițiu ăsta și nu sunt atât de multe filme, cum spuneam, notabile. De fapt, cred că filmul de asta poate surprinde, că m-am gândit și eu oare care ar fi explicația succesului lui, că uneori facem lucruri fără să știm în totalitate. De ce le facem, știu de ce le fac, dar cum le facem? Nu tot timpul, că nu e o rețetă. Dacă filmul rezumă ceva, poate rezumă, fix starea din ziua aia și din cea următoare, adică atunci când a fost un set de eliberare, au scăpat din comunism”, a spus regizorul filmului, Bogdan Mureșanu.