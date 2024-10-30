FILIT – o punte între culturi

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT, ajuns la a XII-a ediție, a transformat orașul Iași într-un adevărat centru cultural între 23 și 27 octombrie 2024. Cu o participare record de peste 30.000 de spectatori și o prezență amplă online, festivalul a adus împreună scriitori renumiți, traducători, și iubitori de literatură din întreaga lume. Timp de cinci zile, Iașul a vibrat sub magia literaturii, fiecare colț al orașului devenind un spațiu deschis către dialoguri intense, poezie, proză și întâlniri captivante.

Printre lansările cele mai așteptate ale festivalului s-a numărat proiectul „Puncte de fugă,” în care zece autori români contemporani au creat povestiri inspirate de operele expuse în Galeria Artei Ieșene, proaspăt redeschisă. Tot la FILIT a apărut și volumul „Lucruri mărunte. Copilăria în comunism II,” o continuare a unei inițiative speciale realizate în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, care explorează copilăria din perioada comunistă, cu toate nuanțele sale nostalgice. Aceste volume au fost publicate de Editura Muzeelor Literare și sunt disponibile pe site-ul Muzeului Literaturii Române Iași, oferind cititorilor prilejul să reflecteze asupra memoriei colective și să se lase purtați într-o lume a amintirilor.

O notă de prestigiu a fost adăugată de ceremonia de decernare a premiilor, organizată de Institutul Cultural Român, care a celebrat eforturile deosebite ale traducătorilor ce contribuie la promovarea literaturii române peste hotare. Premiul pentru cea mai bună traducere a unei cărți din limba română a fost acordat lui Bruno Mazzoni, pentru traducerea volumului „Variațiuni pe o temă dată” de Ana Blandiana în italiană, și lui Steinar Lone, pentru traducerea romanului „Solenoid” de Mircea Cărtărescu în norvegiană. Distincția „Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2023” a fost obținută de Adrian G. Romila, autorul romanului „Acasă, departe,” o alegere făcută prin vot de elevii din mai multe licee ieșene.

Prezența unor autori celebri a adus o strălucire aparte festivalului, iar aceștia nu au ezitat să împărtășească impresii profunde despre experiența lor la Iași și despre publicul care i-a primit cu o căldură remarcabilă. Abdulrazak Gurnah, laureat al Premiului Nobel, a apreciat reacțiile pline de entuziasm din partea publicului și atmosfera teatrului în care a fost invitat. Pascal Bruckner a fost impresionat de conceptul festivalului și a subliniat dorința de a vedea o asemenea inițiativă extinsă și în alte țări, spunând că astfel FILIT transformă literatura într-o atracție autentică pentru tineri. Zeruya Shalev a descris participarea sa ca fiind un miracol, exprimându-și încântarea față de interesul extraordinar pe care tinerii l-au arătat față de cultură. Clara Usón, încântată de primirea primitoare a ieșenilor, a menționat că și-ar dori un festival similar în Barcelona, orașul ei natal. La rândul său, Colm Tóibín a evidențiat frumusețea orașului și curiozitatea cititorilor din Iași, considerând FILIT o inițiativă extraordinară. Marius Chivu a subliniat unicitatea festivalului și legătura autentică dintre scriitori, traducători și public, caracterizând Iașul ca un loc în care literatura este iubită la nivelul cel mai profund. Raluca Nagy a fost emoționată de ospitalitatea extraordinară a ieșenilor, afirmând că „Iașul e raiul scriitorilor.”

Festivalul a reușit să îmbine o echipă de voluntari dedicați, susținerea generoasă a partenerilor și un public entuziast, extinzându-se chiar și în școlile gimnaziale și universități. Astfel, diversitatea evenimentelor și apariția unor noi concepte au completat imaginea FILIT ca un festival de anvergură europeană, organizat cu sprijinul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și al Consiliului Județean Iași, sub patronajul UNESCO și al Comisiei Europene.

FILIT a dovedit încă o dată forța literaturii de a uni oamenii și culturile, transformând Iașul într-un veritabil epicentru al cuvântului scris. Festivalul a lăsat în urmă o amprentă de neșters în inimile participanților, reamintind tuturor de frumusețea lecturii, de importanța traducerii și de rolul literaturii în conturarea unei comunități culturale globale.

Maura ANGHEL