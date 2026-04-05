Fotbal, liga „județeană": CSM Pașcani se apropie de cota 100 goluri marcate!

Liga IV Iași la fotbal se convertește, cu fiecare etapă care se scurge, într-o competiție cu miză tot mai redusă, cel puțin la vârful clasamentului. Iar asta deoarece CSM Pașcani a monopolizat competiția și, dacă nu se va petrece vreun miracol în cele 8 etape rămase de disputat, va câștiga seria și dreptul de a disputa barajul de promovare în liga a treia, acolo unde evoluează alte dou formații din județ - Știința Miroslava și USV Iași.

Pășcănenii vor depăși, după toate probabilitățile, cota de 100 de goluri marcate, având deja un golaveraj de 92-15, ceea ce reprezintă o medie de peste 5 goluri pe meci!

Etapa viitoare are programat un derbi, CSM Pașcani urmând a evolua pe terenul celor de la Țuțora, aflați pe locul al treile, la 7 puncte distanță. În aceste condiții, o victorie a celor din Țușora ar putea echilibra competiția, deși prea puțini sunt cei care mizează pe posibilitatea ca pășcănenii să mai poată pierde primul loc.

Rezultatele etapei a XVIII-a

ACS Com-Val Valea Lupului - CS Tomești 0-3

AS Unirea Scânteia – AS Țuțora 0-3

CS Stejarul Bârnova - CS Moldova Cristești 3-0 (oaspeții s-au retras din competiție)

ACS Gloria Bălțați - ACS Tonmir Iași 2-4

CSM Pașcani - AS Victoria Lețcani 6-1

CS Viitorul Belcești - CS Viitorul Hârlău 3-0

AS Progresul Deleni - AS Unirea Ruginoasa 0-2.

Etapa viitoare (19 aprilie):

Moldova Cristești  - Unirea Scânteia, Victoria Lețcani - ACS Com-Val Valea Lupului, Stejarul Bârnova - Gloria Bălțați, AS Țuțora – CSM Pașcani, SC Tomești - Progresul Deleni, Viitorul Hârlău - ACS Tonmir, Unirea Ruginoasa - Viitorul Belcești.

În clasament: 1. CSM Pașcani – 49 puncte, 2. ACS Tonmir –44 p, 3. AS Țuțora – 42 p, 4. Moldova Cristești – 34 p (retrasă), 5. Victoria Lețcani – 28 p, 6. Stejarul Bârnova – 24 p, 6. Gloria Bălțați – 23 p.

Liga V

În Seria I (etapa 15): 

CS Dumești - Gloria Românești 3-0

Fulgerul Țibănești – Viitorul Rediu 12-0

Viitorul Brăești - Prutul Prisăcani 2-4

Luceafărul Dolhești – AS Focuri 2-5

Academia 82 Iași – Avântul Golăești 4-4

Viitorul Plugari a stat.

În clasament: 1.Academia 82 Iași – 38 puncte, 2. Prutul Prisăcani – 30 p, 3. 2. Avântul Golăești – 29 p, 4. Fulgerul Țibănești – 27 p.

Seria II (etapa 16):

AS Unirea Al.I.Cuza - Unirea Mircești 3-0

AS Tătăruși - Biruința Miroslavești 1-4

Spicul Heleșteni – Viitorul Hărmănești 6-2

Voința Scobinți - Activ Valea Seacă 2-3

Recolat Conțești - Noua Generație Topile 1-3

Siretul Hălăucești – Voința Moțca 0-4

Viitorul Răchiteni  - a stat.

În clasament: 1. Biruinbța Miroslovești – 45 puncte, 2. Unirea Al.I.Cuza – 43 p. 3. Voința Moțca – 34 p, 4. Spicul Heleșteni – 33 p, 5. Activ Valea Seacă – 30 p.

 

