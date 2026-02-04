FOTO - Autostrada A7: până la finalul verii, Moldova ar putea primi un cadou istoric

* cele patru loturi rămase pe Autostrada Moldovei, de la Adjud la Pașcani, însumând aproximativ 96 km, trebuie finalizate până în august 2025, pentru a nu pierde finanțarea * traseul până la Săbăoani este finanțat integral din granturi europene, inclusiv granturi PNRR redirecționate din alte domenii unde România nu a reușit să cheltuie banii * de la Săbăoani spre nord, finanțarea continuă tot prin PNRR, dar sub formă de împrumuturi, chiar dacă avantajoase

Autostrada Bacău – Pașcani nu mai este un proiect pe hârtie, ci un șantier continuu, aflat integral în execuție. Imaginile, surprinse astăzi în apropierea municipiului Roman, o dovedesc. Tronsonul, cu o lungime totală de 77,38 kilometri, este realizat de aceeași asociere condusă de UMB – constructorul care a devenit sinonim cu infrastructura mare din România – și reprezintă una dintre cele mai importante verigi ale Autostrăzii A7.

Întregul sector Adjud – Pașcani este împărțit în trei loturi, toate contractate în februarie 2023 și aflate în lucru: Adjud – Răcăciuni: 24,38 km, Răcăciuni – Bacău: 21,52 km, Bacău (Săucești) – Trifești Târg: 30,30 km, Trifești – Săbăoani: 18,99 km.

Aceste trei loturi au un termen de finalizare 2026, iar mobilizarea constantă din teren indică faptul că proiectul se află în grafic.

Vara decisivă pentru A7: 96 de kilometri pot fi gata

Până la finalul verii, Moldova ar putea primi un cadou istoric: aproape 100 de kilometri noi de autostradă, pe sectorul Adjud – Pașcani, construit integral de asocierea Sa&Pe Construct – Spedition UMB – Tehnostrade, controlată de Dorinel Umbrărescu.

Potrivit Asociației Pro Infrastructura, care monitorizează atent toate marile proiecte de infrastructură din țară, primele patru loturi, însumând aproximativ 96 km, trebuie finalizate până în august 2025, pentru a nu pierde finanțarea.

Traseul până la Săbăoani este finanțat integral din granturi europene, inclusiv granturi PNRR redirecționate din alte domenii unde România nu a reușit să cheltuie banii. De la Săbăoani spre nord, finanțarea continuă tot prin PNRR, dar sub formă de împrumuturi, chiar dacă avantajoase.

Cu alte cuvinte, până la Săbăoani, banii sunt gratis, iar dincolo de Săbăoani, banii trebuie dați înapoi.

De aici și presiunea uriașă pentru respectarea termenelor. Niciun leu din granturi nu trebuie pierdut.

Umbrărescu accelerează: promisiune clară

Constructorul știe foarte bine ce este în joc. Dorinel Umbrărescu a transmis că obiectivul este ca în august 2026 autostrada să ajungă la Săbăoani, cu posibilitatea ca, în august 2025, să fie inaugurată o secțiune continuă de 96 km.

Deși există variante de deschidere etapizată – de exemplu Adjud – Răcăciuni până la Paște – acestea sunt considerate greu de pus în practică, din cauza complexității logistice: mutarea echipelor, asfaltări parțiale, parapete, organizări de șantier multiple.

Strategia cea mai probabilă este una de eficiență maximă, cu inaugurare mare, „dintr-o bucată”, exact cum a procedat UMB și pe alte tronsoane.

Autostrada Bacău – Pașcani nu mai este o promisiune, ci coloana vertebrală a Moldovei. Dacă termenele sunt respectate, vara lui 2025 ar putea marca cea mai mare inaugurare de autostradă din istoria regiunii, iar Moldova va fi, în sfârșit, conectată la restul țării prin infrastructură modernă. Daniel BACIU