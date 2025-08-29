Stiri
Lista cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie și 1 octombrie 2025
PSD Iași, scrisoare către Ilie Bolojan: Domnule premier, doar tăiați, demolați, desființați. Duceți România pe drumul greșit. Opriți-vă!
28 08 2025 VIDEO Conferință de presă -primarul Mihai Chirica
Mihai Chirica - 29 08 2025 Ședința Consiliului Local Iași/VIDEO
Cum combini florile uscate cu alte elemente decorative
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Canada
Janta.ro - de la anvelope și jante de top, la roți complete
COMUNICAT DE PRESĂ AUGUST 2025 ,,TRANSFORMAREA DIGITALĂ A FIRMEI AVENSA CONSULTING PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI PLATFORME DE MANAGEMENT PROCESE INTERNE”
In Memoriam Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT (1950 – 2025)
Cum îți poate îmbunătăți consumul de ceai sănătatea generală?
FOTO -- Ziua ghiozdanelor la Bădărăi-Berza

29-08-2025 16:53

 * la capătul unui drum prăfos și anevoios, bisericuța albă din Bădărăi-Berza a devenit astăzi locul unei sărbători neobișnuite * aproape 60 de copii au plecat spre case cu ghiozdane noi, aduse de voluntarii din Iași și împărțite sub privirea blândă a părintelui Robert Sîrghea * o zi simplă, dar plină de lumină, în care solidaritatea a luat chipul copilăriei


Drumul până la biserica din deal nu este prietenos. Se încolăcește printre livezi și grădini, se rupe în hârtoape și se împietrește sub roți. Praful se ridică greu, iar bolovanii cer răbdare. Dar în vârf, când zărești zidurile albe ale bisericuței, ai impresia că ai urcat nu doar un drum de țară, ci și unul lăuntric, lăsând în urmă câte o povară.

Biserica din Bădărăi-Berza este mică, dar luminoasă, așezată ca o promisiune peste sat. Astăzi nu e doar o sărbătoare obișnuită de rugăciune, ci o sărbătoare a copiilor. În curte, aproape 60 de prichindei s-au strâns cu ochii mari, în așteptarea unui dar. Voluntarii veniți de la Iași – Petronela, Silviu, Teodora și Liliana – descarcă din mașină ghiozdane noi (oferite de Asociația dreamIS), colorate, fiecare cu povești încă nescrise între coperțile caietelor ascunse înăuntru.

Se așază cuminți, unul lângă altul, ca niște fluturi înșirați la soare. Copiii se apropie cu sfială, dar cu priviri curioase. Dincolo de gard, părinții privesc în tăcere, cu o bucurie pe care nu și-o strigă, dar care se citește în ochi.

Părintele Robert Sîrghea este acolo, în mijloc, gazda care ține ordinea și liniștea. Își așază mâinile pe umerii câte unui copil, îi îndeamnă pe cei mici să facă rând, să aștepte. Nu el a adus ghiozdanele, dar le primește cu inimă deschisă și le dăruiește mai departe, ca și cum ar împărți bucăți de lumină. Biserica lui nu mai e, pentru o clipă, un loc al tăcerii solemne, ci o casă largă unde solidaritatea se transformă în sărbătoare.

Ghiozdanele încep să-și găsească umerii. Un băiețel își potrivește curelele și dă fuga până la poartă, ca să le simtă rezistența. O fetiță își lipește ghiozdanul roz de piept, ca pe o jucărie. Zgomotul fermoarelor se împletește cu hohote scurte de râs. Și deodată curtea se umple de culoare: pete albastre, verzi, roșii și mov, amestecate cu miros de caiet proaspăt și cu forfota copilăriei.

Voluntarii privesc în jur. Mâinile lor obosite de drum se relaxează. Petronela se apleacă să lege curelele unui ghiozdan prea lung, Silviu ridică în spate un prichindel mai mic, Teodora își șterge fruntea cu colțul palmei, Liliana așază la loc un pachet scăpat. Sunt gesturi simple, dar pline de atenția aceea discretă, care nu se laudă, ci doar dăruiește.

Soarele se pleacă încet peste dealuri. Copiii încep să se risipească pe drumuri, cu ghiozdanele în spate. Pașii lor ridică praful, dar umerii le sunt mai drepți, mai siguri. În urma lor, biserica albă rămâne liniștită, martoră tăcută a unei zile în care darurile au făcut mai mult decât să umple ghiozdane: au umplut suflete.

La Bădărăi-Berza, începutul de școală a fost scris într-un alt alfabet decât cel din manuale: alfabetul solidarității. Patru voluntari au urcat un drum anevoios pentru a aprinde bucuria în ochii a 60 de copii. Și, pentru o clipă, satul acesta, uitat de hărți și de vremuri, a devenit centrul unei povești simple și luminoase.

Maura ANGHEL

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Reguli noi pentru proprietarii care își închiriază locuințele. Cum se va face plata către stat de acum încolo

Reguli noi pentru proprietarii care își închiriază locuințele. Cum se va face plata către stat de acum încolo

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Canada

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Canada

Cum îți poate îmbunătăți consumul de ceai sănătatea generală?

Cum îți poate îmbunătăți consumul de ceai sănătatea generală?

