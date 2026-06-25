* centrul Iașului s-a umplut de cămăși tradiționale, costume populare și cântece, într-o manifestare dedicată Zilei Universale a Iei și legăturilor culturale dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului

De Sânziene, ia a ieșit din lăzile de zestre și din colecțiile muzeale pentru a fi purtată prin centrul Iașului. Parada pornită de lângă Palatul Culturii a transformat cămașa femeiască de sărbătoare într-o poveste vie despre identitate, familie și tradiții transmise copiilor.

Cămăși cusute cu migală, brâie țesute, costume populare păstrate în familie și oameni veniți de pe ambele maluri ale Prutului au dat culoare centrului Iașului. Pentru câteva ore, ia nu a mai fost doar o piesă admirată în vitrinele muzeelor, ci o haină purtată cu bucurie și un semn al apartenenței la aceeași cultură.

Parada iei a pornit de lângă Palatul Culturii

Participanții s-au adunat în apropierea statuii lui Ștefan cel Mare. Din fața Palatului Culturii, parada a pornit spre Piața Unirii, purtând prin centrul orașului culorile și semnele cusute pe cămășile tradiționale. Fiecare ie a avut propria poveste. Unele cămăși fuseseră moștenite, altele fuseseră lucrate recent, după modele vechi. Culorile, croiul și ornamentele au vorbit despre locul de proveniență, despre vârsta și statutul celei care purta odinioară cămașa, dar și despre momentele importante pentru care aceasta fusese pregătită.

Trecătorii s-au oprit să privească, iar centrul aglomerat al Iașului a devenit un spațiu al memoriei vii. Ia a coborât din albume și expoziții și și-a recăpătat rostul firesc: acela de a fi purtată.

„Ia este inima oricărui român”

Dr. Aurica Ichim, directorul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, a vorbit despre legătura profundă dintre cămașa tradițională și identitatea românească.

„Ia este inima oricărui român. Trebuie să ne prețuim tradițiile și să-i învățăm și pe copii să le ducă mai departe”, a declarat dr. Aurica Ichim.

Mesajul a surprins una dintre temele centrale ale manifestării: patrimoniul nu poate rămâne viu fără a fi cunoscut, purtat și transmis noilor generații. Prezența copiilor și a tinerilor a arătat că ia poate rămâne o parte a vieții comunității, nu doar un obiect păstrat în colecții. Evenimentul a pus în valoare și cămașa românească cu altiță. Arta cămășii cu broderie pe umăr a fost înscrisă în 2022 pe Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității, ca element de identitate culturală în România și Republica Moldova.

Poveștile iei, descifrate la Palatul Braunstein

Programul a continuat la Cupola Palatului Braunstein, unde dr. Adina Hulubaș, cercetător științific gradul I la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași, a susținut conferința „Coordonate etnografice ale cămășii femeiești de sărbătoare”.

Întâlnirea a adus în atenție limbajul discret al iei. Cusăturile, croiul și ornamentele nu aveau doar un rol decorativ, ci ofereau informații despre comunitate, vârstă, statut și sărbătoare.

Atmosfera a fost completată de Corul de Copii „Stejărelul” din Bârnova, coordonat de Radu Dumitru, și de expozițiile organizate de Secția de Cultură și Turism a Consiliului Raional Criuleni.

Publicul a putut descoperi împletiturile din fibre vegetale realizate de Natalia Cangea, deținătoare a titlului „Tezaur Uman Viu”, tradițiile gastronomice prezentate de Dora Popa și brâiele țesute de meșterul popular Angela Reniță.

Două maluri ale Prutului, aceeași moștenire

La paradă au participat meșteri, colecționari, membri ai șezătorilor, reprezentanți ai instituțiilor culturale și iubitori ai tradițiilor din România și Republica Moldova.

Au fost prezente Asociația Art-Meșteșugurile Prutului, Șezătoarea Ciurea, Șezătoarea Iași, Șezătoarea Bârnova, Asociația Communio, Palatul de Cultură al Municipiului Ungheni, Asociația Ciurbeștenii, Șezătoarea Ciortești, Șezătoarea SOFR, Șezătoarea Pietrărie și Șezătoarea „Maistra cu altiță”, alături de Colecția „Carpathia”, Atelier Mella’s Hat și Clubul Inner Wheel Iași.

De Sânziene, Iașul și-a purtat rădăcinile la vedere. „Dincolo de frumusețea costumelor, parada a vorbit despre o moștenire comună și despre responsabilitatea fiecărei generații de a o încredința celei care vine”, a spus Cristina Cioancă, președinta în exercițiu a Clubului Inner Wheel Iași.

Evenimentul, intitulat „Cămeșa femeiască de sărbătoare în contextul Sânzienelor” și organizat de Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, a adus împreună tradiția, meșteșugul, cercetarea etnografică și memoria de familie.

Maura ANGHEL