GALERIE FOTO - Dealul cu povești de la Horlești

Buuun! Deci, se ia o porție generoasă de idei, se dublează cu mult curaj, se triplează cu creativitate și iese Dealul cu povești, o super activitate la doar o azvârlitură de băț de Iași, dar foarte importantă pentru copiii din zona Horlești, Rediu, Breazu și Iași. Și, de fapt, de oriunde ar fi ei! Și cum norocul aparține începătorului, prima ediție a fost un succes, urmată de a doua, una ce a inclus testul de anduranță dat de o ploaie căreia nu i s-a supus nimeni. Așa că astăzi ne-am adunat pe Dealul cu povești de la Horlești și ne-am făcut de cap, în ciuda norilor nervoși și a glodului.

Nimeni nu se pune cu mințile și ambițiile creative!