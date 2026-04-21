O expoziție dedicată memoriei regretatei Viorica Toporaș a adunat la Palatul Braunstein zeci de ieșeni, veniți să aducă un omagiu unei artiste care continuă să emoționeze prin lucrările sale. În același spațiu, publicul a putut vedea și o expoziție cu operele sale, într-o întâlnire în care arta, memoria și recunoștința s-au așezat firesc una lângă alta.

Galeria Cupola a Palatului Braunstein a devenit neîncăpătoare la evenimentul-omagiu organizat în memoria regretatei Viorica Toporaș, semn că artista rămâne prezentă, prin forța operei sale, în conștiința publicului care i-a prețuit sensibilitatea și rafinamentul. Ieșeni iubitori de artă, prieteni, cunoscuți, oameni din lumea culturală și admiratori ai creației sale au venit să facă o reverență memoriei unei personalități care a lăsat în urmă o moștenire artistică de mare finețe.

Evenimentul a fost organizat de prof. univ. dr. Anca Zbranca-Toporaș, fiica artistei, membru al UAP și Cetățean de Onoare al municipiului Focșani, într-un gest profund de iubire filială și de recuperare afectivă a unui destin artistic care merită păstrat viu. În același spațiu al Galeriei Cupola este găzduită și o expoziție cu lucrările Vioricăi Toporaș, astfel încât cei prezenți nu au venit doar pentru a asculta evocări, ci și pentru a se reîntâlni, prin culoare și expresie, cu universul interior al artistei.

Despre valoarea operei sale și despre locul pe care îl ocupă în memoria artistică a comunității au vorbit lector dr. Maria Bilașevschi, președintele UAP Iași, prof. univ. dr. Constantin Tofan, vicepreședinte și fost președinte al structurii, prof. univ. Mihai Dorin, expertul în artă Elena Ivona Aramă, cea care s-a ocupat de realizarea volumului Cartea vieții mele, ce reunește opera Vioricăi Toporaș, viceprimarul Roxana Necula și dr. Aurica Ichim, directorul Palatului Braunstein.

Fiecare intervenție a adus în prim-plan nu doar artistul, ci și omul: discreția, delicatețea, forța interioară și fidelitatea față de artă. A fost o seară în care emoția nu a fost ostentativă, ci profundă, așezată, sinceră.

Momentul a fost întregit de un recital de clarinet oferit de tânărul Narcis Arhire, acompaniat la pian de prof. univ. dr. Aurelia Simion, un adaos de sensibilitate care a transformat întâlnirea într-un adevărat exercițiu de memorie și lumină.

La Iași, omagiul adus Vioricăi Toporaș a fost mai mult decât un eveniment cultural. A fost dovada că arta adevărată nu dispare, ci rămâne vie în lucrări, în oameni și în emoția pe care o trezește, peste timp.