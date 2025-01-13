Gerar cu spectacole și evenimente speciale la Ateneul Național din Iași

Ateneul Național din Iași invită publicul iubitor de cultură și spectacole de calitate să participe la o serie de evenimente remarcabile în luna ianuarie 2025. Luna începe cu o serie de spectacole de teatru de excepție, cu invitați speciali din lumea artistică și cu o conferință deosebită despre educație și relațiile de cuplu.

Unul dintre cele mai iubite și emblematice spectacole ale teatrului românesc, Baltagul, în regia lui Toma Hogea, va fi prezentat pe 15 ianuarie, cu o interpretare extraordinară a Maiei Morgenstern. Pe 25 ianuarie va fi jucată comedia clasică a lui Shakespeare, Îmblânzirea scorpiei, spectacolul ce va aduce în prim-plan o poveste plină de umor și învățăminte despre iubire și relații, cu un rol principal interpretat de actorul Paul Ipate, regia semnată de Răzvan Oprea. Iar pe 31 ianuarie, alături de actrițele Ateneului ieșean, va urca pe scena Cătălina Grama-Ipate, în spectacolul Rădăcini, o dramă ce atinge probleme sociale și personale de actualitate, textul și regia semnate de actrița Erica Moldovan. Spectacolele menționate vor avea loc la Sala Unirii, de la ora 19:00.

De asemenea, pe 17 ianuarie, dr. Cristian Andrei și Răzvan Vasile, vor susține o conferință ce va aborda teme legate de relațiile de cuplu și influența acestora asupra educației copiilor. Intitulată „Relația de Cuplu și Puterea Exemplului: Fundamentul Educației Copiilor”, conferința va oferi o perspectivă profundă asupra modului în care alegerile și comportamentele părinților pot modela viitorul familiilor și al copiilor. Evenimentul va avea loc la Sala Unirii, începând cu ora 18:00.

„Suntem încântați să deschidem anul 2025 cu o serie de evenimente deosebite, care vor aduce pe scena Ateneului Național din Iași mari personalități ale teatrului românesc și invitați de prestigiu din domeniul educației. Spectacolele cu Maia Morgenstern, Paul Ipate și Cătălina Grama-Ipate, precum și conferința cu dr. Cristian Andrei și Răzvan Vasile sunt ocazii rare de a explora teme profunde, de a învăța și de a trăi momente de neuitat alături de artiști și profesioniști care își pun amprenta asupra culturii noastre. Ne dorim ca aceste evenimente să adâncească legătura dintre publicul nostru și valorile culturale românești și internaționale, continuând tradiția Ateneului ca un centru al educației și artei. Vă invităm să ni vă alăturați în această lună a începuturilor noi, la Ateneul Național din Iași, și să trăim împreună momente de neuitat”, a declarat Gheorghiță Rusu-Persic, directorul artistic al instituției.

Maura ANGHEL