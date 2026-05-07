Goran Bregović va concerta la Iași pe 13 iunie 2026, în parcarea Ciric, într-un eveniment caritabil care îmbină muzica live, DJ set-urile, networkingul și sprijinul pentru educația copiilor vulnerabili susținuți de Salvați Copiii Iași.

Goran Bregović aduce Wedding and Funeral Orchestra la Ciric

Goran Bregović va concerta la Iași pe 13 iunie 2026, în parcarea Ciric, în cadrul evenimentului FIVE – The Sound of Us. Artistul va urca pe scenă alături de Wedding and Funeral Orchestra, într-un spectacol construit pe energia muzicii balcanice, dans și instrumente live.

Pentru Iași, prezența lui Bregović marchează una dintre aparițiile muzicale importante ale verii. Artistul este cunoscut pentru concertele sale ample, în care fanfara, folclorul, rock-ul și influențele cinematografice se întâlnesc într-un stil ușor de recunoscut.

În formatul propus la Ciric, concertul nu este gândit doar ca un moment de ascultat de la distanță, ci ca o experiență de public, cu ritmuri intense și atmosferă de seară de vară.

Cine mai urcă pe scenă la FIVE – The Sound of Us

Line-up-ul anunțat pentru ediția din acest an îi include pe Goran Bregović & Wedding and Funeral Orchestra, Marius Mihalache & Band, ARHAIC Beats, DJ BeBear și DJ Sorin.

Organizatorii mizează pe o combinație de muzică live, sonorități tradiționale, ritmuri electronice și momente de DJ. Formula este gândită pentru un public care caută mai mult decât un concert clasic și care vrea o seară cu mai multe registre muzicale.

Marius Mihalache & Band și ARHAIC Beats completează direcția evenimentului prin accente acustice, tradiționale și contemporane, în timp ce DJ BeBear și DJ Sorin aduc zona de party și socializare.

Muzică, networking și sprijin pentru copiii vulnerabili

FIVE – The Sound of Us are și o componentă socială. Evenimentul susține educația copiilor vulnerabili sprijiniți de Salvați Copiii Iași, iar organizatorii pun accent pe ideea de generozitate și implicare comunitară.

Astfel, seara de la Ciric capătă o miză dublă: aduce la Iași un nume important al scenei internaționale și transformă participarea publicului într-un gest de solidaritate.

Evenimentul este descris și ca un spațiu de networking, într-o atmosferă relaxată și elegantă. Publicul vizat include iubitori de muzică, antreprenori, profesioniști și oameni care vor să susțină o cauză locală.

Ciricul devine scenă pentru o noapte de vară

Alegerea parcării Ciric mută evenimentul într-un spațiu deschis, potrivit pentru un concert de vară cu public numeros. Organizatorii propun un cadru outdoor în care muzica, socializarea și cauza socială se întâlnesc sub aceeași umbrelă.

Pentru publicul din Iași, 13 iunie poate deveni una dintre serile importante ale începutului de vară: Goran Bregović live, un line-up divers, DJ set-uri, întâlniri de comunitate și un scop caritabil clar.

FIVE – The Sound of Us aduce împreună energia unui concert mare și ideea că bucuria unei seri poate susține educația unor copii care au nevoie de ajutor pentru a-și continua parcursul școlar. Teona SOARE