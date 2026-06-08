Grădinița groazei, la Pașcani

Acuzații grave la o grădiniță din Pașcani. Părinții unui copil de 4 ani au depus plângere la poliție după ce au ascultat înregistrări realizate în sala de clasă. Femeia urlă la copii, îi jignește și pare ca îi și lovește.

Un scandal de proporții a izbucnit la o grădiniță din municipiul Pașcani, după ce părinții unui băiețel de doar 4 ani au reclamat comportamentul unei educatoare, pe care o acuză că îi jignea și îi intimida pe copii. Cazul a ajuns atât în atenția Inspectoratului Școlar Județean Iași, cât și a Poliției.

Primele suspiciuni au apărut după ce familia a observat schimbări în comportamentul copilului. „Am observat că este nervos tot timpul și am remarcat că are anumite cuvinte: te bat, treci afară. Cuvintele astea nu se folosesc la noi în casă”, a declarat mama băiețelului.

Părinții spun că au încercat inițial să discute cu educatoarea și cu directoarea grădiniței, însă nu au găsit înțelegere. „Ne-am hotărât să mergem să vorbim și cu directoarea, și cu educatoarea. Ni s-a spus că nu este adevărat, că copilul exagerează și ni s-a dat un ultimatum: dacă nu ne convine, să ne luăm copilul acasă”, a afirmat tatăl.

Situația s-a agravat după ce băiețelul ar fi ajuns acasă cu vânătăi. Pentru a afla ce se întâmplă în timpul programului, părinții au ascuns un dispozitiv de înregistrare într-un ursuleț de pluș pe care copilul îl lua la grădiniță. „Seara, după ce l-am luat de la grădiniță, am ascultat toate înregistrările. L-am auzit cum este făcut vierme, handicapat, turbat”, a povestit tatăl copilului.

În înregistrările puse la dispoziția autorităților se aud mai multe replici adresate copiilor, printre care: „Nu mă interesează! Să te doară până nu mai poți!” sau „Dacă îți spargi rău capul, să te ia mama cu capul crăpat!”.

După ce au ascultat înregistrările, părinții au mers din nou la conducerea unității de învățământ. Tatăl susține că directoarea ar fi încercat să îi convingă să nu facă public cazul. „A spus că, da, într-adevăr, s-a greșit. Hai să acoperim treaba asta, să nu mergem la Inspectoratul Școlar”, a declarat acesta.

Familia a depus ulterior o sesizare la Inspectoratul Școlar Județean Iași și o plângere penală la Poliție. „Noi am depus o sesizare la ISJ cu toate înregistrările și am depus plângere penală și la poliție”, a mai precizat tatăl.

Între timp, și alți părinți au relatat experiențe similare. O mamă a declarat că fiul său i-a spus în repetate rânduri că educatoarea îi lovea pe copii și că obișnuia să ridice tonul. „Copilul mi-a tot spus că doamna îi dă cu palma la fund. De la prima ședință, doamna a început să țipe. Mereu vorbește pe un ton ridicat”, a afirmat aceasta.

Inspectoratul Școlar Județean Iași a confirmat primirea sesizării și a anunțat verificări. „ISJ a primit o sesizare din partea părintelui. Avem nevoie în învățământ de persoane care să își respecte vocația autentică, aceea de pedagog și educator, iar în acest caz se vor aplica toate prevederile pe care astfel de situații le cer”, a declarat Antonina Bleorț, purtător de cuvânt al ISJ Iași.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-ar fi produs faptele reclamate.

Specialiștii recomandă părinților să fie atenți la semnale precum plânsul excesiv la despărțire, regresul în dezvoltare, schimbările bruște de comportament, agresivitatea sau apariția unor vânătăi și zgârieturi inexplicabile. Maria STANCU