Grigorescu, Tonitza și Aman își dau întâlnire la Baia Turcească



Iașul devine, pentru scurt timp, locul unei întâlniri excepționale cu marile nume ale artei românești. La Baia Turcească ajung lucrări semnate de Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza și Theodor Aman, într-o expoziție care aduce în fața publicului opere rare, venite din zona selectă a patrimoniului artistic. În plină Lună a Sculptorilor Români, evenimentul transformă centrul orașului într-un punct de atracție pentru iubitorii de artă, cultură și istorie vizuală.



Grigorescu, Tonitza și Aman își dau întâlnire la Iași, într-una dintre cele mai spectaculoase expoziții deschise în această perioadă la Baia Turcească. Publicul ieșean poate vedea, într-un singur spațiu, lucrări semnate de unii dintre cei mai importanți artiști din istoria artei românești, într-un eveniment care ridică miza culturală a orașului și aduce aproape opere pe care publicul le întâlnește rar într-un cadru atât de accesibil.

În centrul expoziției se află nume cu greutate pentru patrimoniul artistic românesc. Nicolae Grigorescu este prezent cu „Țărăncuță din Rucăr (Suzana)”, lucrare care poartă una dintre imaginile cele mai puternice ale sensibilității românești. Theodor Aman intră în această formulă prin „Natură statică cu căpșuni”, iar Nicolae Tonitza prin „Cap de copil (Melancolie)”, o lucrare care concentrează una dintre cele mai recognoscibile expresii ale artei sale.

Expoziția nu se oprește însă la pictură. În dialog cu spiritul Lunii Sculptorilor Români, la Baia Turcească sunt aduse și lucrări semnate de Oscar Han și Frederic Storck, două repere esențiale ale sculpturii românești. Alături de acestea apare și numele artistului ieșean Felix Aftene, într-o punte simbolică între patrimoniul clasic și scena artistică actuală a orașului.

Pentru Iași, miza unui asemenea eveniment este mai mare decât simpla deschidere a unei expoziții. Prezența acestor lucrări în oraș confirmă că publicul local poate fi parte din circuitul mare al artei românești și că Baia Turcească începe să joace tot mai clar rolul unui spațiu-capcană pentru evenimente culturale de anvergură. Nu este doar o întâlnire cu tablouri valoroase, ci și o reconfirmare a faptului că Iașul poate susține expoziții care pun în același cadru patrimoniu, prestigiu și interes public real.

Expoziția se deschide marți seara, de la ora 19.00, la Centrul Internațional de Artă Contemporană Baia Turcească, și rămâne deschisă și a doua zi, în intervalul 10.00–16.00. Pentru publicul ieșean, este una dintre acele ocazii rare în care marii maeștri nu mai stau doar în manuale, albume sau muzee îndepărtate, ci coboară, pentru scurt timp, chiar în inima orașului. Maura ANGHEL