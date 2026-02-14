Haos pe calea ferată pentru ieșni!

* trenuri anulate, călătorii fragmentate și autobuze improvizate luni întregi: lucrările feroviare schimbă radical legătura Moldovei cu Ardealul

Ieșenii care plănuiesc să călătorească spre vestul țării în această primăvară trebuie să se pregătească pentru o adevărată cursă cu obstacole. Lucrările ample la infrastructura feroviară anunțate de CNCF CFR SA vor provoca, timp de aproape două luni, modificări majore în circulația trenurilor, anulări totale și transbordări repetate între tren și autobuz, transformând drumurile obișnuite într-un maraton logistic.

Zona critică este tronsonul Dej Călători – Caseiu – Dej Triaj, un punct feroviar esențial care leagă Moldova de Transilvania. Intervențiile tehnice sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii, însă impactul asupra pasagerilor este unul considerabil, mai ales pentru cei din Iași, dependenți de legăturile directe spre vestul țării.

Trenuri directe dispărute din mersul zilnic

Una dintre cele mai dure lovituri este anularea trenului InterRegio care lega direct Cluj-Napoca de Iași. Practic, timp de aproape două luni, călătorii nu vor mai avea conexiune feroviară directă pe această rută extrem de utilizată de studenți, navetiști și oameni de afaceri.

În plus, mai multe trenuri importante vor circula doar parțial, până la stația Beclean pe Someș, de unde pasagerii vor fi transferați cu mijloace auto. Această soluție temporară înseamnă timpi mai mari de deplasare, bagaje mutate din mers și incertitudini legate de conexiuni.

Modificările afectează inclusiv rutele internaționale și magistralele importante. Garniturile spre Budapesta vor circula pe trasee ocolitoare, iar între anumite stații transportul va fi realizat exclusiv cu autobuze.

De asemenea, legăturile către Brașov, Timișoara sau Galați vor fi fragmentate, unele trenuri fiind anulate complet pe segmente întregi. În practică, o călătorie care până acum era directă riscă să devină o succesiune obositoare de schimbări de mijloace de transport.

Pentru mulți pasageri, experiența va semăna mai degrabă cu o navetă improvizată decât cu o deplasare InterRegio.

De ce se întâmplă toate acestea

Reprezentanții CFR Călători explică faptul că lucrările sunt absolut necesare pentru creșterea siguranței și modernizarea infrastructurii feroviare, un sector critic rămas ani la rând în urma investițiilor rutiere. Intervențiile vizează refacerea unor porțiuni de linie, optimizarea circulației și pregătirea pentru viteze mai mari în viitor.

Pe termen lung, beneficiile ar putea însemna timpi de parcurs reduși și o stabilitate mai mare a traficului. Pe termen scurt însă, realitatea pentru călători este una complicată.

Pentru ieșeni, perioada martie–aprilie 2026 se anunță una dificilă. Studenții care fac naveta spre centre universitare din vest, muncitorii sezonieri sau familiile care călătoresc frecvent vor trebui să își reorganizeze complet planurile.

În gări, informația actualizată devine esențială, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice permanent mersul trenurilor și eventualele întârzieri. Cei care renunță la călătorie pot solicita restituirea contravalorii biletelor, însă pentru mulți alternativa rutieră rămâne singura soluție rapidă.

O primăvară a răbdării pe șine

Lucrările feroviare readuc în prim-plan o realitate cunoscută: modernizarea infrastructurii vine aproape întotdeauna cu disconfort temporar. Diferența, spun călătorii, este că de această dată impactul se resimte direct în inima legăturii Moldovei cu restul țării.

Până la finalul lunii aprilie, drumul cu trenul din Iași spre vest nu va mai fi o simplă călătorie, ci o adevărată probă de răbdare — una care testează atât infrastructura feroviară, cât și nervii pasagerilor. Daniel BACIU