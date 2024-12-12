Haosul rutier din Iași. Aglomerația de coșmar umbrește sărbătorile

În fiecare dimineață și seară, Iașul se transformă într-un labirint urban unde străzile sunt acoperite de o mare de mașini. Indiferent de ora zilei, centrul orașului și zonele comerciale sunt supraaglomerate, iar șoferii se confruntă cu blocaje imense care par să nu se mai termine. Să circuli în oraș devine o adevărată provocare. Unii locuitori aleg să renunțe la mașină și să apuce drumul pietonal, dar și pe trotuare, aglomerația este la fel de intensă. De fapt, parcările sunt atât de greu de găsit încât mulți renunță să iasă din casă, iar cei care totuși se aventurează riscă să petreacă mai mult timp în trafic decât în locurile unde ar fi trebuit să ajungă. „Este o nebunie! Nu mai poți circula, mai ales în perioada sărbătorilor. Vreau doar să fac câteva cumpărături pentru Crăciun și în loc să mă bucur de atmosferă, stau o oră și jumătate în trafic pentru a ajunge la destinație”, mărturisește Gabriela. De câțiva ani buni, ea a decis să își facă cumpărăturile din afaceri online pentru a evita acest calvar.

Cauzele aglomerației: De la infrastructură la comportament

Unul dintre principalele motive pentru acest haos rutier este infrastructura care nu mai face față numărului tot mai mare de mașini. Deși orașul a evoluat rapid, iar numărul locuitorilor și al vizitatorilor a crescut considerabil, rețelele de drumuri nu au reușit să țină pasul cu aceste schimbări. Străzile înguste, lipsa unor soluții eficiente de transport în comun și numărul insuficient de parcări sunt doar câteva dintre cauzele care amplifică aglomerația.

„De ani de zile discutăm despre modernizarea infrastructurii rutiere, dar până acum nu s-au realizat schimbări semnificative”, spune Andrei, un șofer care își petrece zilnic mai mult de o oră pe drumurile din Iași. „E enervant să vezi cum se construiesc noi complexe comerciale și locuințe, dar infrastructura e tot aceeași”, continuă el.

Totodată, comportamentul șoferilor contribuie la situația haotică. Mulți dintre ei se simt stresați, iar răbdarea dispare rapid atunci când ești prins într-un ambuteiaj. Se creează astfel un cerc vicios în care fiecare blocaj generează mai multe blocaje. Manevrele riscante, parcările ilegale și lipsa respectului pentru ceilalți participanți la trafic sunt doar câteva dintre elementele care intensifică acest haos rutier.

Sărbătorile în trafic, o experiență tensionată

În apropierea Crăciunului sau a altor sărbători, atmosfera din oraș se transformă. Aranjamentele luminoase din centrul Iașului creează un decor magic, însă magia se estompează rapid atunci când te găsești prins într-o mare de mașini. Această atmosferă festivă devine rapid un motiv de stres, mai ales când vrei să ajungi într-un loc sau altul pentru a cumpăra cadouri sau pentru a întâlni familia. „Mi-am propus să mă bucur de vacanță și de sărbători, dar cu fiecare zi în care mă trezesc și mă pregătesc să ies din casă, totul devine o bătălie”, spune Elena, o altă ieșeancă deranjată de trafic. „Când ajungi la mall, e deja atât de multă lume încât nu mai ai niciun chef de cumpărături”, continuă ea.

În mod paradoxal, în loc ca ieșenii să petreacă momente de calitate în familie sau cu prietenii, timpul pierdut în trafic devine o povară care transformă sărbătorile într-o perioadă tensionată și obositoare. Toată energia care ar trebui să fie direcționată către relaxare și distracție se consumă într-o luptă zilnică pentru a ajunge dintr-un punct în altul al orașului.

Ce se poate face?

În fața acestei aglomerații și a stresului rutier, mulți locuitori se întreabă dacă există soluții. Specialiștii sunt de părere că modernizarea infrastructurii rutiere este absolut necesară pentru a face față numărului de locuitori și de vizitatori ai Iașului. De asemenea, dezvoltarea unui sistem de transport public eficient, extinderea rețelei de piste pentru biciclete și încurajarea utilizării vehiculelor electrice sau a altor alternative ecologice ar putea fi soluții care ar reduce semnificativ presiunea asupra drumurilor. Totodată, autoritățile locale trebuie să fie mai implicate în reglementarea traficului și să aplice măsuri care să descurajeze comportamentele irresponsabile ale șoferilor. Proiecte de creare a unor parcări subterane sau supraetajate, combinat cu o campanie de educare a publicului, ar putea ajuta la reducerea blocajelor. În final, este important ca fiecare dintre noi să înțeleagă că, deși sărbătorile sunt momente de bucurie, aglomerația de trafic poate transforma acest timp într-o perioadă tensionată. Poate că un mic pas spre schimbare ar începe cu răbdare și respect față de ceilalți – și mai puține curse frenetic-plăcute de cumpărături de Crăciun.

Maura ANGHEL

Iașul are nevoie urgent de soluții durabile pentru a face față aglomerației și pentru a permite locuitorilor și vizitatorilor să se bucure de farmecul sărbătorilor fără stresul inevitabil al traficului. Poate că un trafic mai fluid va însemna și mai multă lumină, nu doar în decorațiunile stradale, ci și în viețile celor care trăiesc aici.