Holi, festivalul culorilor revine la Iaşi

Ieşenii sunt invitaţi să celebreze primăvara într-un mod spectaculos, în cadrul festivalului „Holi”, care va avea loc pe 25 aprilie, în Parcul Expoziţiei. Timp de patru ore, între 16:00 şi 20:00, cercetaşii de la Centrul Local Valea Lupului şi membrii comunităţii indiene din Iaşi îi aşteaptă pe ieşeni să petreacă alături de ei, cu jocuri, ateliere, muzică, dans şi multă voie bună.

Programul include jocuri cercetăşeşti, ateliere creative, desene cu henna şi bindi, pictură pe faţă, împletituri, dar şi momente de muzică şi dansuri tradiţionale indiene. Atmosfera va fi completată de preparate cu specific indian şi oportunităţi de socializare.

Punctul culminant al evenimentului îl reprezintă celebra „bătăie” cu pudră colorată, programată în jurul orei 19:00.

Pentru a participa, cei prezenţi vor primi un „paşaport de festival” de la Info Point şi vor trebui să bifeze participarea la cel puţin trei ateliere. La final, toţi participanţii vor contribui la o explozie colectivă de culoare, simbol al bucuriei şi unităţii.

Accesul la eveniment este gratuit, însă organizatorii încurajează donaţiile, care vor susţine activităţile viitoare ale cercetaşilor.

Evenimentul este organizat de Cercetaşii României - Centrul Local „Sf. Dumitru” Valea Lupului, cu sprijinul Ambasada Indiei la Bucureşti şi al Primăriei.

Festivalul Holi, sărbătorit în mod tradiţional în ţări precum India, Nepal şi Sri Lanka, marchează venirea primăverii şi simbolizează prietenia, renaşterea naturii şi energia pozitivă. Prin această iniţiativă, organizatorii îşi propun să aducă mai aproape cultura indiană de comunitatea locală şi să promoveze diversitatea culturală şi incluziunea în rândul ieşenilor. Laura RADU