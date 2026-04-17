Hoț de biciclete electrice, vânat de Germania, capturat la Sculeni

Un nou caz care pare desprins dintr-un scenariu de film polițist a fost soluționat la frontiera de est a României. Un bărbat urmărit internațional pentru furturi de mare amploare a fost oprit în ultimul moment chiar la ieșirea din țară, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni.

Joi, la ora 7, un cetățean din Republica Moldova, în vârstă de 39 de ani, încerca să părăsească România, fără să bănuiască faptul că autoritățile sunt deja pe urmele lui.

În momentul verificărilor, polițiștii de frontieră au descoperit că bărbatul nu era un simplu pasager, ci un suspect căutat la nivel european. Pe numele său fusese emisă o alertă de către autoritățile din Germania, fiind acuzat că a făcut parte dintr-o rețea infracțională organizată.

Ancheta autorităților germane scoate la iveală un jaf bine pus la punct: nu mai puțin de 11 biciclete electrice, în valoare totală de 37.000 de euro, ar fi fost furate de gruparea din care făcea parte suspectul.

Biciclete de ultimă generație, extrem de căutate pe piața neagră, deveniseră ținta perfectă pentru o rețea care acționa organizat și fără scrupule.

Fără să știe că este deja „în vizor”, bărbatul a ajuns exact acolo unde avea să fie oprit: la frontieră. Sistemele de cooperare internațională și schimbul rapid de date între autorități au funcționat ca un ceas elvețian.

În doar câteva minute, fuga s-a transformat în eșec total. Suspectul a fost imediat reținut și predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Iași, urmând să fie luate măsurile legale.

Cazul readuce în prim-plan un fenomen tot mai îngrijorător: criminalitatea organizată transfrontalieră, care profită de mobilitatea din spațiul european pentru a transporta rapid bunuri furate. Andrei TURCU