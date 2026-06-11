Hoțul de cai din Movileni, încătușat!

Un caz care pare desprins din poveștile de altădată s-a încheiat cu o descindere a polițiștilor, recuperarea integrală a prejudiciului și arestarea principalului suspect. Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost arestat preventiv după ce ar fi furat trei cabaline din apropierea unei stâne situate în extravilanul comunei Movileni.

Ancheta a fost desfășurată de polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurală Lețcani, care au reușit în doar câteva zile să identifice atât autorul presupusei fapte, cât și animalele dispărute.

Potrivit anchetatorilor, furtul ar fi avut loc în noaptea de 6 spre 7 iunie, când cele trei cabaline au dispărut din zona unei stâne aparținând unui bărbat de 58 de ani.

Animalele se aflau în proximitatea exploatației agricole situate în extravilanul comunei Movileni, iar dispariția lor a fost reclamată imediat autorităților.

Pentru proprietar, pierderea cabalinelor reprezenta un prejudiciu important, atât din punct de vedere financiar, cât și al activităților desfășurate în gospodărie.

Descindere la domiciliul suspectului

În cursul zilei de 10 iunie, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința unui bărbat de 49 de ani din județul Iași, considerat principalul suspect în acest dosar.

În timpul percheziției au fost ridicate mai multe mijloace de probă considerate relevante pentru anchetă și care au contribuit la consolidarea probatoriului.

Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Podu Iloaiei, Poliției Orașului Târgu Frumos și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași.

Una dintre cele mai importante reușite ale anchetei a fost recuperarea integrală a prejudiciului.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au reușit să identifice toate cele trei cabaline sustrase, acestea fiind recuperate și returnate proprietarului.

Pe baza probelor administrate în dosar, suspectul a fost reținut inițial pentru 24 de ore.

Ulterior, în cursul zilei de 11 iunie, acesta a fost prezentat procurorilor și apoi în fața magistraților de la Judecătoria Iași.

După analizarea materialului probator, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, măsură care permite continuarea cercetărilor în condiții de siguranță procedurală. Andrei TURCU