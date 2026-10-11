Iași, întoarcere în timp! Elevii au defilat în costume de epocă prin centrul istoric

Centrul istoric al Iașului a devenit, pentru câteva ore, o veritabilă călătorie în trecut. Sâmbătă, 10 octombrie 2026, elevii Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” au participat la acțiunea „Iași – Arc peste timp”, organizată cu prilejul Sărbătorilor Iașiului, și au readus în atenția publicului istoria și valorile culturale ale orașului.

În intervalul orar 10:00–13:00, elevii implicați în proiect au defilat în costume de epocă, cu ținute și accesorii inspirate din atmosfera vechiului Iași. Prin această inițiativă, tinerii au transformat centrul istoric într-un spațiu de întâlnire între trecut și prezent și au promovat patrimoniul cultural al orașului în rândul ieșenilor și al pelerinilor veniți la Iași.

Hărți și pliante turistice, oferite trecătorilor

Dincolo de parada costumelor, participanții au intrat în dialog cu cetățenii și pelerinii, cărora le-au distribuit hărți și ghiduri turistice puse la dispoziție de Centrul de Informare Turistică din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

Au fost oferite și pliante realizate de elevi și premiate în cadrul Concursului Județean „Orașul meu – mărturie a culturii europene!”. Materialele au ilustrat diferite fațete ale Iașului, de la străzile sale pline de farmec și clădirile emblematice până la instituțiile de învățământ și personalitățile care au contribuit la identitatea culturală a orașului.

Un proiect care ține vie memoria culturală a Iașului

Acțiunea „Iași – Arc peste timp” face parte din Proiectul Județean „Iașul cultural – Iașul personalităților”, ajuns la ediția a XVII-a, și continuă tradiția Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” de a promova patrimoniul local prin activități educaționale moderne, inclusiv în spațiul urban.

Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, Ateneul Național din Iași, Opera Națională Română Iași și Primăria Municipiului Iași, prin Centrul de Informare Turistică.

Prin implicarea elevilor, profesorilor, părinților și partenerilor locali, proiectul a adus istoria mai aproape de comunitate și a transformat promovarea patrimoniului ieșean într-o experiență educativă desfășurată chiar pe străzile orașului. Carmen DEACONU