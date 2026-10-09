Scutire de haos la granița cu Republica Moldova. Acordul de la Albița - Leușeni, prelungit

Șoferii și călătorii care trec granița dintre România și Republica Moldova vor beneficia în continuare de sistemul de control coordonat de la Albița–Leușeni. Guvernul a aprobat vineri prelungirea acordului dintre cele două state cu încă șase luni, în încercarea de a fluidiza traficul și de a reduce timpii de așteptare într-unul dintre cele mai tranzitate puncte de frontieră din regiune.

Măsura va fi aplicată în perioada 15 octombrie 2026 – 15 aprilie 2027, potrivit unui memorandum aprobat de Executiv. Sistemul presupune cooperarea autorităților române și moldovene pentru efectuarea controalelor pe sensul de intrare în România.

Acordul a fost semnat în 2023 și prelungit succesiv, pe baza evaluărilor realizate în comun de autoritățile de frontieră.

650.000 de persoane au trecut prin Albița–Leușeni în două luni

Cifrele arată presiunea uriașă asupra punctului de trecere a frontierei. În perioada 1 iulie – 31 august 2026, prin Albița–Leușeni au trecut aproximativ 650.000 de persoane și 185.000 de mijloace de transport.

Pentru gestionarea fluxului ridicat, autoritățile au suplimentat arterele de control și au aplicat măsuri comune de monitorizare și fluidizare a traficului.

Evaluarea efectuată în septembrie a evidențiat o cooperare eficientă între cele două părți, dar și necesitatea unor îmbunătățiri ale infrastructurii punctului de frontieră și a gestionării aglomerației în perioadele de vârf.

Ce urmează la graniță

Prin prelungirea acordului, România și Republica Moldova vor continua controalele coordonate și măsurile comune pentru ca trecerea frontierei să se desfășoare cât mai fluent și în siguranță. Autoritățile urmăresc reducerea timpilor de așteptare, însă durata efectivă a formalităților poate varia în funcție de volumul traficului și de condițiile din teren.

Pentru cei care circulă frecvent între cele două țări, menținerea sistemului reprezintă continuarea unei formule de cooperare menite să gestioneze mai eficient fluxurile de călători și vehicule. Miruna NEACȘU