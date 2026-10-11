* Casa Balș-Sturdza, una dintre clădirile istorice reprezentative ale Iașului, a fost inclusă într-o nouă emisiune filatelică lansată de Romfilatelia * monumentul de pe strada Cuza Vodă, care a găzduit instituții financiare, întâlniri culturale și personalități ale Moldovei, apare pe un timbru cu valoarea nominală de 3,50 lei

Una dintre clădirile emblematice ale centrului istoric al Iașului a intrat în circuitul filatelic național. Romfilatelia a pus în circulație emisiunea „Palatele Poștei Române”, realizată în preajma Zilei Mondiale a Poștei, sărbătorită anual la 9 octombrie.

Noua serie cuprinde patru mărci poștale și un plic „prima zi”, ilustrând clădiri reprezentative din Iași, București, Râmnicu Vâlcea și Piatra-Neamț. Inițiativa urmărește valorificarea patrimoniului arhitectural al Poștei Române și readuce în atenția publicului edificii care au avut un rol important în dezvoltarea orașelor.

De la reședință boierească la locul întâlnirilor Junimii

Istoria clădirii depășește cu mult funcțiunea poștală pe care o are astăzi. Ridicată în prima jumătate a secolului al XIX-lea, între 1835 și 1850, Casa Balș-Sturdza a aparținut unei familii boierești importante a Moldovei. Primele informații documentare despre imobil datează din 1842, când proprietar era Iordache Balș.

De-a lungul timpului, edificiul a găzduit Banca Moldovei, Primăria Iași și filiala locală a Băncii Naționale. După cel de-al Doilea Război Mondial, a devenit sediu al Poștei Române.

Clădirea are însă și o puternică dimensiune culturală. În saloanele sale au fost organizate baluri, reuniuni literare și întâlniri intelectuale. De numele casei se leagă și Titu Maiorescu, care a inaugurat aici seria celebrelor prelecțiuni populare, asociate vieții culturale a Junimii.

Cercetările arheologice realizate în timpul lucrărilor de consolidare au adus la lumină o istorie și mai veche. Sub edificiul actual au fost descoperite fundații și fragmente de zidărie aparținând unui palat boieresc de la sfârșitul secolului al XVII-lea. Astfel, monumentul păstrează vestigii care preced cu peste un secol construcția reprezentată acum pe timbru.

Un monument al Iașului care călătorește prin lume

Includerea Casei Balș-Sturdza în această emisiune reprezintă o nouă formă de promovare a patrimoniului ieșean. Imaginea unei clădiri cunoscute de generații de locuitori poate ajunge acum în colecții filatelice, pe corespondență și în expoziții dedicate istoriei poștale.

Noua emisiune a fost pusă în circulație și este disponibilă inclusiv prin magazinul Romfilatelia din Iași și prin platforma online a instituției.

La documentarea seriei au contribuit specialiști ai Poștei Române, inclusiv Radu Ursanu, directorul Sucursalei Regionale de Poștă Iași. Dan DIMA