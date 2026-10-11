Iașul a pierdut primul loc, dar nu iese din topul autostrăzilor!

* recordul s-a mutat în munți! A8 din zona Iașului, detronată de un tronson cu zeci de tuneluri și viaducte * șapte contracte de peste 38 de miliarde de lei: tuneluri, viaducte și costuri uriașe pe A8, A3 și Sibiu - Pitești

România construiește autostrăzi la prețuri amețitoare! Șapte dintre cele mai scumpe contracte de infrastructură rutieră depășesc fiecare pragul de patru miliarde de lei, iar valoarea lor cumulată sare de 38 de miliarde de lei fără TVA. Constructorii turci de la Makyol–Ozaltin, grupul românesc UMB și italienii de la WeBuild domină clasamentul, în care fiecare kilometru poate costa peste 160 de milioane de lei.

Tuneluri kilometrice, zeci de poduri și viaducte, munți greu de străpuns și văi care trebuie traversate: acestea sunt ingredientele unor proiecte gigantice, concentrate pe Autostrada Transilvania A3, Autostrada Unirii A8 și Sibiu - Pitești A1.

Record absolut: 6,62 miliarde de lei pentru 41 de kilometri!

Campionul costurilor este tronsonul Nușfalău – Poarta Sălajului al A3, atribuit asocierii turce Makyol–Ozaltin. Contractul valorează 6,62 miliarde de lei fără TVA, adică aproximativ 161,5 milioane de lei pe kilometru.

Marea provocare este Tunelul Meseș, proiectat să aibă 2,89 kilometri și să devină cel mai lung tunel rutier din România. Pe lângă acesta, constructorii trebuie să ridice poduri, pasaje și viaducte într-o zonă cu relief dificil.

UMB atacă munții cu contracte de peste 22 de miliarde de lei

Grupul controlat de Dorinel Umbrărescu ocupă patru poziții în clasament, cu lucrări însumând aproape 22 de miliarde de lei fără TVA.

Pe locul al doilea se află tronsonul Ditrău - Grințieș, de 37,9 kilometri, evaluat la 6,14 miliarde de lei. Proiectul include 19 tuneluri și 63 de poduri și viaducte.

Urmează Grințieș - Pipirig, cu 31,5 kilometri și un contract de 5,975 miliarde de lei. Aici sunt prevăzute alte 16 tuneluri și 60 de poduri și viaducte. Împreună, cele două sectoare montane ale A8 însumează peste 12,1 miliarde de lei pentru aproximativ 69 de kilometri.

Pe lista UMB intră și Sărățeni - Joseni, contractat pentru 4,94 miliarde de lei, cu 39 de poduri și pasaje și trei tuneluri, precum și Moțca - Târgu Frumos, pe A8, în valoare de 4,87 miliarde de lei. Acesta din urmă va avea 27,1 kilometri, 36 de poduri și viaducte, patru tuneluri și trei noduri rutiere.

Italienii și turcii completează topul miliardelor

Pe A1 Sibiu - Pitești, asocierea WeBuild - Tancrad execută sectorul Cornetu - Tigveni, un contract de 5,32 miliarde de lei pentru 37,4 kilometri. Proiectul include Tunelul Poiana, de aproximativ 1,8 kilometri, și numeroase structuri de traversare.

Tot pe traseul montan al A1, asocierea turcă Mapa - Cengiz are contractul Boița - Cornetu, în valoare de 4,25 miliarde de lei pentru 31,33 kilometri. Constructorii trebuie să realizeze șapte tuneluri și 49 de poduri și viaducte, în condițiile dificile ale Defileului Oltului.

Costurile medii variază de la aproximativ 135,7 milioane de lei pe kilometru pe Boița–Cornetu până la aproape 189,7 milioane de lei pe kilometru pe Grințieș–Pipirig. Diferențele reflectă, între altele, lungimea și complexitatea lucrărilor necesare pe fiecare traseu.

Daniel BACIU