Iașul găzduiește, în perioada 7-9 mai, prima ediție a Concursului Internațional de Interpretare Muzicală pentru Instrumente de Suflat și Percuție – Iași Music Competition.

Evenimentul are loc la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și aduce în fața publicului 264 de participanți din România și din străinătate.

Concursul este dedicat elevilor, studenților și masteranzilor care studiază instrumente de suflat și percuție. Proiectul este organizat de Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, în parteneriat cu Primăria, Inspectoratul Școlar Județean, Asociația Juvenartis și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.

264 de concurenți, 8 spații de concurs și peste 3.300 de minute de muzică

Iași Music Competition este structurat pe trei categorii competiționale: nivel gimnazial, pentru clasele V-VIII, nivel liceal, pentru clasele IX-XII, respectiv studenți și masteranzi.

Secțiunile concursului sunt flaut, oboi-fagot, clarinet-saxofon, trompetă-corn-trombon-bariton-tubă, percuție și nai.

Programul competițional însumează aproximativ 3.314 minute de muzică efectivă. Probele se desfășoară în 8 spații de concurs: 7 săli la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și o sală la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, destinată secțiunii de percuție.

Probele de concurs și evaluarea internațională

Repertoriul impus include lucrări diferite ca stil, gen, caracter și formă. Evaluarea urmărește atât nivelul tehnic, cât și construcția discursului muzical, coerența stilistică și maturitatea expresivă. Concurenții sunt evaluați de un juriu internațional format din personalități ale artei interpretative și cadre didactice din învățământul muzical preuniversitar și universitar din România și din străinătate.

Din juriu fac parte, la Secțiunea flaut, Matei Ioachimescu și Bogdan Jeler. La Secțiunea nai îi regăsim pe Ștefan Negură, Raluca Pătuleanu, iar la Secțiunea clarinet pe Doru Albu, Dan Avramovici. Juriul pentru Secțiunea saxofon este asigurat de Andrea Carrozzo, Florin Fodor, la oboi de Valentin Ghiță și Traian Sturza, iar la trompetă -- Volodimir Podolchuk, Suciu Marius-Ioan. Din juriul Secțiunii corn-trombon-bariton-tubă fac parte Leonard Neamț și Vlad-Andrei Buzdugan, iar la percuție -- Laurențiu Zmău și Alexandru Sturzu. Președintele juriului este conf. univ. dr. Florin Fodor.

Trofeul va fi acordat prin votul secret al membrilor juriului și include diplomă, trofeu și susținerea unui recital cu o orchestră profesionistă din România în stagiunea următoare.

Prima ediție a concursului este dedicată memoriei profesorului de clarinet Iftimie Căuneac, personalitate a pedagogiei instrumentale românești, a cărui activitate didactică și artistică a contribuit la formarea mai multor generații de muzicieni.

