Iașul a demarat recrutările de vară

Retailul, construcțiile, industria alimentară, HoReCa și turismul conduc detașat clasamentul domeniilor care caută urgent personal, într-un moment în care presiunea sezonului cald începe să se simtă puternic în economie.

Piața muncii începe să intre în febra sezonului de vară, iar companiile deschid accelerat recrutările într-un ritm care amintește de anii de boom economic. În doar câteva săptămâni, de la începutul lunii mai și până acum, au fost postate peste 10.000 de joburi noi pe platformele de recrutare, semn că angajatorii se pregătesc pentru una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului.

În marile orașe, companiile intră deja într-o adevărată cursă pentru angajați. București rămâne principalul pol al ofertelor, însă orașe precum Iași, Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța sau Ploiești devin puncte fierbinți ale recrutărilor. În special în orașele turistice și universitare, angajatorii încearcă să își securizeze rapid forța de muncă înainte de vârful sezonului estival.

Retailul este unul dintre sectoarele care explodează efectiv în această perioadă. Lanțurile de magazine caută personal pentru supermarketuri, hipermarketuri, depozite și centre logistice, în contextul în care consumul crește puternic în lunile de vară. În paralel, industria alimentară și HoReCa intră într-o etapă de recrutări masive pentru restaurante, hoteluri, cafenele și terase, în special în zonele turistice. Salariile medii nete din aceste domenii se situează în jurul valorii de 4.500 de lei, însă în anumite locații sau pentru posturile unde deficitul de personal este acut, ofertele pot urca semnificativ.

Salariu mediu net de 6.000 de lei în construcții

Construcțiile rămân, însă, unul dintre cele mai tensionate sectoare ale pieței muncii. Cu salarii medii nete care ajung la aproximativ 6.000 de lei, companiile încearcă să atragă muncitori într-un moment în care șantierele publice și private se înmulțesc simultan. Lipsa personalului calificat pune o presiune uriașă pe angajatori, iar concurența pentru muncitori devine tot mai agresivă, mai ales în contextul marilor proiecte de infrastructură și dezvoltărilor imobiliare aflate în plină expansiune.

Pe de altă parte, retailul rămâne unul dintre cele mai accesibile domenii pentru candidații fără experiență sau pentru cei aflați la început de drum. Salariul mediu net este estimat la aproximativ 4.000 de lei, iar volumul mare de angajări transformă sectorul într-o adevărată „plasă de absorbție” pentru tineri, studenți sau persoane aflate în reconversie profesională.

Datele arată că peste 50% dintre joburile postate se adresează candidaților entry-level, cu maximum doi ani de experiență, ceea ce confirmă faptul că angajatorii încearcă să atragă rapid forță de muncă disponibilă, inclusiv persoane aflate la primul loc de muncă. Sunt căutați intens și candidații mid-level, cu experiență între doi și cinci ani, în timp ce pentru seniori și manageri numărul pozițiilor disponibile este considerabil mai redus.

Crește numărul aplicărilor pentru pozițiile part-time

O componentă importantă a recrutărilor din această perioadă o reprezintă joburile part-time și cele sezoniere. Aproximativ 1.700 de poziții cu jumătate de normă au fost scoase recent în piață, cele mai multe provenind din asigurări, servicii, retail, imobiliare, banking, marketing și call-center/BPO. Chiar dacă aceste joburi reprezintă sub 5% din totalul ofertelor, interesul pentru ele începe să crească vizibil, iar numărul aplicărilor pentru pozițiile part-time este cu aproximativ 32% mai mare decât anul trecut.

Pentru candidații fără studii superioare, structura ofertelor arată clar unde există cea mai mare nevoie de personal: aproximativ 37% dintre joburi sunt destinate muncitorilor calificați, 33% absolvenților de liceu și 24% muncitorilor necalificați. Este un semnal că economia continuă să funcționeze puternic pe baza sectoarelor operative, unde nevoia de personal rămâne uriașă.

Numărul aplicărilor din ultima lună se apropie de pragul impresionant de 1,1 milioane, cele mai multe fiind direcționate către retail, servicii, construcții, call-center/BPO, banking, HoReCa și turism. Chiar dacă economia sezonieră începe să accelereze, majoritatea candidaților continuă să prefere joburile full-time și contractele pe perioadă nedeterminată, ceea ce arată că stabilitatea rămâne principalul criteriu într-o perioadă economică încă marcată de incertitudini. Daniel BACIU