Iașul are 49 de tramvaie noi și plănuiește noi achiziții

Cel de-al 18-lea și ultimul tramvai Bozankaya cumpărat cu fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență a ajuns deja în depoul Companiei de Transport Public.

Acesta este ultimul dintr-un lot de 18 tramvaie noi achiziționate de Primăria Municipiului Iași în cadrul unui proiect european și sunt fabricate și livrate de compania Bozankaya pentru o sumă de aproape 170 de milioane de lei, circa 34 de milioane de euro.

Tramvaiele - pentru care s-a plătit o sumă de aproape 170 de milioane de lei, circa 34 de milioane de euro – au fost proiectate special pentru municipiul Iași. Noile mijloace de transport au trei module și trei uși, lungimea de circa 20 de metri, până la 200 de locuri, din care 45 de locuri pe scaune, precum și toate dotările moderne - aer condiționat, instalație de încălzire, sistem de supraveghere și audio-video, panouri LED, echipamente Wi-Fi, sistem GPS, sistem de avertizare la coliziune etc.

49 de tramvaie noi

În prezent, pe străzile Iașului circulă 49 de tramvaie noi, din gamele Pesa și Bozankaya. Dintre acestea, 32 au o lungime de 30 de metri, iar 13 au 22 de metri.

Chiar și în acest context, municipalitatea consideră necesară extinderea flotei, motiv pentru care pregătește o nouă licitație pentru cel puțin 10 tramvaie suplimentare.

Potrivit datelor oficiale, parcul auto al CTP Iași numără în total 357 de vehicule, cu 58 mai multe decât în urmă cu trei ani: 134 tramvaie, 214 autobuze, 8 microbuze.

Dintre acestea, 262 de unități sunt dotate cu aer condiționat, un indicator important al modernizării transportului public local. Carmen DEACONU