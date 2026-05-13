În ultima săptămână, AJOFM Iași a listat 991 de joburi vacante în județ. Cele mai multe sunt în zone unde angajatorii au nevoie de personal care poate începe rapid: muncă fizică, servicii, comerț, construcții, pază, transport, HoReCa și producție.

Piața locală caută mai ales muncitori necalificați, lucrători comerciali, agenți de pază, șoferi, curieri, ospătari, bucătari, ajutori de bucătar, electricieni, zidari, dulgheri, fierari betoniști, lăcătuși mecanici, operatori în producție și manipulanți marfă. Pentru candidații cu studii superioare, oferta este mult mai restrânsă.

Ce meserii se caută la Iași

Lista locurilor de muncă arată o cerere puternică pentru ocupații de bază, în care angajatorii au nevoie de oameni disponibili imediat. Muncitorii necalificați apar constant în ofertele de angajare, mai ales în producție, construcții, ambalare, manipulare, întreținere și activități auxiliare.

În comerț, se caută lucrători comerciali, casieri, agenți de vânzări și manipulanți. În servicii, cererea merge spre personal de curățenie, agenți de securitate, ospătari, bucătari și ajutori de bucătar.

Transportul și logistica au nevoie de șoferi, curieri și lucrători care pot susține activitățile de livrare și distribuție.

Construcțiile rămân, la rândul lor, un sector cu deficit vizibil de personal. Sunt căutați zidari, dulgheri, fierari betoniști, electricieni, lăcătuși mecanici, instalatori și muncitori pentru șantiere.

Cât se câștigă în joburile căutate

Salariile din aceste domenii arată de ce piața muncii rămâne tensionată. Multe posturi de volum pornesc din zona salariului minim sau puțin peste acesta, iar diferența față de câștigul mediu pe economie este importantă.

În 2026, salariul minim brut este de 4.050 de lei, urmând să crească la 4.325 de lei brut de la 1 iulie 2026, potrivit hotărârii oficializate de Guvern.

La nivel național, câștigul salarial mediu net a ajuns în martie 2026 la 5.938 de lei, potrivit datelor INS. În comparație, multe joburi necalificate sau din servicii rămân sub acest prag, mai ales la început.

În anunțurile recente pentru Iași, un post de ambalator/muncitor în producție apare, de exemplu, cu 2.655 de lei net, la care se adaugă tichete de masă de 40 de lei pe zi și bonusuri. Estimările locale pentru meserii precum agent de pază, ospătar, curier sau lucrător în servicii indică frecvent intervale care pornesc din jurul salariului minim și pot urca, în funcție de program, experiență, bacșișuri, ture, bonusuri sau comisioane.

Diploma ajută, dar nu mai garantează angajarea

Piața muncii vizibilă prin AJOFM nu este dominată de joburile pentru absolvenți.

Din total, doar 111 locuri de muncă erau pentru persoane cu studii superioare, restul pentru cei cu studii medii, profesionale, gimnaziale, primare sau fără studii.

Proporția arată direcția pieței: angajatorii caută, în primul rând, personal pentru posturi practice, de execuție, unde activitatea începe repede și fluctuația este mare.

Posturi pentru economiști, ingineri, contabili, specialiști în achiziții, resurse umane sau alte domenii care cer facultate există, dar sunt mult mai puține.

Pentru absolvenții tineri, intrarea în carieră poate fi mai dificilă. Diploma contează, dar nu funcționează ca garanție. Experiența, stagiile de practică, competențele digitale, limba engleză, capacitatea de a învăța rapid și acceptarea unui prim job sub nivelul așteptărilor pot face diferența.

Tinerii, chemați la un târg de cariere

Pe 28 mai 2026, AJOFM Iași organizează, în parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași, târgul de cariere „Future Jobs by USV Iași”.

Pentru tineri, un astfel de târg poate fi un test direct al pieței. Angajatorii nu caută doar diplome, ci și competențe concrete. Experiența practică, voluntariatul, stagiile, proiectele personale, limbile străine, permisul auto și cunoștințele digitale pot face diferența între un CV ignorat și o invitație la interviu.

Dan DIMA