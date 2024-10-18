Iașul are un nou Consiliu Județean

Consiliul Județean Iași 2024 – 2028 a fost investit astăzi, în cadrul unei ședințe solemne, în prezența Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a Secretarului de Stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu și a Prefectului Județului Iași, Felix Guzgă.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, ales la alegerile locale din 9 iunie pentru al doilea mandat, precum și noii consilieri județeni au depus jurământul de onoare, asumându-și astfel responsabilitatea de a conduce județul Iași pentru următorii patru ani, cu loialitate față de interesele tuturor cetățenilor. „Acum patru ani depuneam jurământul de credință în fața ieșenilor, moment în care am jurat să îmi folosesc toată priceperea și puterile pentru a servi comunitatea noastră și cred că am onorat cu succes acest angajament. Poate că cetățenii îți acordă prima dată votul din încredere, din speranță, dar a doua oară primești votul doar dacă reușești să faci lucruri concrete pentru comunitate, iar realegerea mea pentru încă un mandat de președinte al Consiliului Județean Iași este dovada că, în acești patru ani, am reușit să construim un județ în care ieșenii se regăsesc și în care își doresc să trăiască. Am promis că voi fi un președinte pentru toți ieșenii, iar aceasta rămâne viziunea mea și în mandatul 2024-2028. Iașul aparține tuturor ieșenilor, celor care s-au născut și au crescut aici sau celor care au ales județul acesta pentru a-și construi un viitor, motiv pentru care îi invit pe colegii mei consilieri județeni ca din acest moment să devenim o echipă unită care să conlucreze pentru bine Iașului”, a declarat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Consilierii județeni care au depusă astăzi jurământul de onoare pentru exercitarea funcției în mandatul 2024 – 2028 sunt în număr de 30, astfel: Acostoaiei Adrian, Afloarei Sorin-Alexandru, Antoci Luciana, Bodoașcă Mihai-Claudiu, Cabalău Maria, Cernea Ștefan-Marian, Ciornia Camelia, Dangă Marius-Sorin, Dascălu Andrei, Dănilă Georgiana-Ioana, Farcaș Genoveva-Aurelia, Ferariu Eduard, Florea Cosmin-Ștefan, Gurlui Silviu-Octavian, Ivancia Mihaela, Lupu Constantin-Codrin, Lupu Marius-Lucian, Manolache Mircea, Minea Marius-Dănuț, Mititelu Iulian-Gabriel, Mitrea Mihaela, Ostaficiuc Marius Eugen, Paladi Ina, Pricope Petru-Ovidiu, Rusu Petrică-Lucian, Socolov Răzvan-Vladimir, Stanciu Cristian, Tanasă Nicolae, Uscatu Constantin-Marian, Vatamanu Ionuț-Nicușor.