* de la Copou și Tătărași până la Șes Bahlui și fosta platformă TEROM, proiectele imobiliare schimbă scara orașului * unele sunt deja pe șantier, altele trec prin avizare, iar în documentațiile urbanistice apar clădiri de 12, 16 și chiar 22 de etaje

Opt etaje lângă rondul Triumf, zece în Ciurchi, 12 pe fostele platforme industriale, 16 în Șes Bahlui și un turn de 22 de etaje la TEROM. Privite împreună, proiectele aflate în lucru sau în procedurile urbanistice desenează un alt Iași: mai dens, mai înalt și tot mai diferit de orașul care s-a extins până acum mai ales spre margini.

Copoul se apropie de pragul de 40 de metri

Una dintre cele mai vizibile schimbări este pregătită lângă rondul Triumf. Pe Aleea Grigore Ghica Vodă este propusă o clădire cu opt etaje și o înălțime de aproximativ 38 de metri, cu etajele superioare retrase și ultimul nivel tehnic. Proiectul contează mai ales prin amplasament. Rondul Triumf este una dintre intrările în Copou, o zonă în care perspectiva urbană este încă dominată de construcții mai joase. O clădire de aproape 40 de metri ar schimba vizibil scara locului.

În Ciurchi, zece etaje pe un teren de numai 815 metri pătrați

Presiunea pentru construirea pe verticală se vede foarte bine și în Tătărași. În zona Ciurchi este pregătit un proiect de aproximativ 7,84 milioane de lei, cu subsol, demisol, parter și zece etaje.

Terenul are numai 815 metri pătrați, iar proiectul prevede 33 de apartamente și 39 de locuri de parcare. Este exact tipul de dezvoltare care arată cum se schimbă logica imobiliară în interiorul orașului: acolo unde terenurile sunt mici și scumpe, proiectele încearcă să recupereze suprafața prin înălțime.

Aurel Vlaicu devine unul dintre noile fronturi de blocuri înalte

Mai spre Aurel Vlaicu, transformarea se produce la o scară mult mai mare. Pe fosta platformă BMT sunt pregătite mai multe clădiri, inclusiv blocuri care ajung până la 12 etaje.

În aceeași zonă, Vlaicu 87 a trecut deja din etapa planșelor în cea a șantierului. Proiectul cuprinde patru clădiri de zece etaje și aproximativ 400 de apartamente, iar lucrările sunt în desfășurare.

Aurel Vlaicu devine astfel unul dintre cele mai clare exemple de reconversie urbană din Iași: suprafețe ocupate cândva de activități industriale sunt transformate în ansambluri rezidențiale cu densitate mare și regimuri de înălțime care schimbă complet imaginea zonei.

Șes Bahlui poate aduce blocuri de 16 etaje

Și mai spectaculoasă este schimbarea pregătită în Șes Bahlui, între capăt Dacia și terenurile dinspre vestul orașului. Pe aproximativ trei hectare este propus un ansamblu cu șapte blocuri: patru cu 12 etaje, două cu 14 și unul cu 16 etaje. Proiectul a intrat în procedurile urbanistice și de mediu, iar documentația include și infrastructură nouă de acces.

Miza este mult mai mare decât apariția câtorva blocuri. Șes Bahlui este una dintre puținele mari suprafețe rămase disponibile pentru dezvoltare în interiorul sau imediata apropiere a orașului. Dacă proiectele pregătite aici vor trece de toate etapele de avizare, zona poate deveni practic un nou cartier.

TEROM pune pe masă un turn de 22 de etaje

Cea mai mare înălțime apare în documentația pentru fosta platformă TEROM. Proiectul acoperă aproximativ 12,6 hectare și presupune construirea unui ansamblu amplu, cu zeci de corpuri de clădire. Cele mai multe ar urma să aibă regimuri între două și 12 etaje, însă documentația permite și clădiri de 15 etaje, iar punctual apare un turn de până la 22 de etaje. Proiectul a primit în 2026 aviz favorabil de mediu, dar mai are de parcurs etapele urbanistice înainte ca viitoarele clădiri să poată intra efectiv în autorizare. Dacă va fi realizat în parametrii propuși, TEROM nu va însemna doar încă un ansamblu rezidențial. Va fi transformarea unei bucăți din fostul Iași industrial într-un cartier nou, cu o densitate și o înălțime rar întâlnite până acum în oraș.

Ani la rând, dezvoltarea imobiliară s-a văzut mai ales pe orizontală: Valea Lupului, Miroslava, Bucium, Rediu, Breazu. Orașul și zona metropolitană au înghițit hectare după hectare.

Acum apare o a doua mișcare. Terenurile din interior sunt tot mai scumpe, fostele platforme industriale intră în reconversie, iar dezvoltatorii urcă tot mai multe niveluri pe aceleași suprafețe.

Dan DIMA