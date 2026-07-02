* în acest an, orașul apare în bilanțul Ministerului Culturii prin Romanian Creative Week, dar marile bugete merg spre Sibiu, TIFF și proiectele Brâncuși * Nord-Estul a mai prins finanțări culturale prin proiecte din Vaslui și Botoșani

Iașul intră și în acest an pe lista proiectelor culturale finanțate de Ministerul Culturii, dar nu în liga marilor bugete naționale. În cel mai recent bilanț, orașul apare prin Romanian Creative Week, proiect al Federației Patronatelor din Industriile Creative, cu o finanțare de 297.500 de lei. Suma este importantă pentru scena creativă locală, dar rămâne modestă în comparație cu finanțările acordate marilor festivaluri și programelor naționale.

Iașul prinde bani, dar nu grosul finanțărilor

Romanian Creative Week este unul dintre cele mai vizibile proiecte culturale dezvoltate la Iași în ultimii ani. Evenimentul a adus orașul într-o zonă contemporană, legată de design, modă, arte vizuale, industrii creative și economie urbană. Faptul că proiectul apare în Programul strategic de finanțare al Ministerului Culturii confirmă vizibilitatea sa națională.

Totuși, diferența de scară este evidentă. În același program strategic, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu are un contract de 5.950.000 de lei, iar Festivalul Internațional de Film Transilvania primește 2.000.000 de lei. Proiectul „Peștișani: Acasă la Brâncuși – 150 de ani de artă și genialitate” are o finanțare de 1.077.500 de lei, în contextul Anului Constantin Brâncuși.

Cu alte cuvinte, Iașul este prezent pe listă, dar departe de vârful finanțărilor. Orașul are proiecte, public, universități, artiști și industrii creative, însă încă nu atrage sume comparabile cu marile centre culturale care domină bugetele naționale.

Brâncuși 150, aproape jumătate de milion de lei

O linie separată de finanțare este dedicată sesiunii Brâncuși 150, care însumează 499.900 de lei pentru 10 proiecte. Cele mai multe contracte au valoarea de 50.000 de lei, pentru proiecte precum „de FORMA nova”, „Forme care tac / Forme care luminează”, „Brâncuși Nocturn”, „Radio Vis. Brâncuși” sau „Modul Brâncuși. Practici sculpturale contemporane”.

Dacă se adaugă și proiectul strategic de la Peștișani, finanțările dedicate direct temei Brâncuși depășesc 1,57 milioane de lei. Este o sumă care arată forța unui an cultural național bine definit, construit în jurul unei figuri simbolice. În comparație, proiectele din Nord-Est apar mai degrabă punctual, fără să fie grupate într-o strategie regională puternică.

Vasluiul și Botoșaniul apar în bilanț

Nord-Estul nu înseamnă doar Iași în acest bilanț. La categoria Nevoi Culturale de Urgență apare Festivalul Vasluiul Medieval, organizat de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, cu o finanțare de 100.000 de lei. Este una dintre finanțările importante pentru patrimoniul și identitatea culturală a zonei.

Botoșaniul este prezent prin Zilele Eminescu, proiect al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, finanțat cu 98.500 de lei. Proiectul păstrează în prim-plan una dintre cele mai puternice mărci culturale ale regiunii: legătura cu Eminescu și cu patrimoniul literar național.

Maura ANGHEL