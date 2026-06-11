Ieșenii vor continua să cumpere alimente de bază cu adaos comercial plafonat cel puțin până la sfârșitul anului. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege prin care măsura este prelungită, iar produsele aflate în coșul zilnic, de la pâine și lapte până la ouă, făină, mălai, ulei și carne proaspătă, rămân sub un regim special de limitare a adaosului comercial. Pentru familiile din Iași, pensionari, studenți și gospodării cu venituri calculate atent, decizia contează direct la raft, acolo unde fiecare scumpire se vede imediat în bonul de cumpărături.

Pentru produsele vizate, adaosul comercial rămâne limitat la cel mult 20%. Măsura nu înseamnă că prețurile sunt înghețate, ci că marja comercială aplicată anumitor alimente de bază rămâne controlată. Prețurile pot varia în continuare în funcție de costurile de producție, transport, energie sau aprovizionare, dar comercianții nu pot depăși limita stabilită pentru adaosul comercial.

Pe lista produselor se află alimente cumpărate constant de populație: pâine albă simplă, lapte de vacă, făină, mălai, ouă, ulei de floarea-soarelui, dar și anumite sortimente de carne proaspătă de pui și de porc. Sunt produse care intră aproape zilnic în coșul de cumpărături și care influențează direct bugetul unei familii.

Ce înseamnă măsura pentru cumpărătorii din Iași

În Iași, efectul măsurii se vede mai ales în gospodăriile care își calculează atent cheltuielile lunare. Pâinea, laptele, ouăle, uleiul sau carnea nu sunt produse cumpărate ocazional, ci alimente de zi cu zi. Ele intră în mesele obișnuite ale familiilor, în pachetele copiilor, în cumpărăturile pensionarilor și în bugetele studenților care trăiesc în chirii, cămine sau garsoniere.

De aceea, plafonarea adaosului comercial are un impact mai vizibil decât alte măsuri economice mai abstracte. Pentru un cumpărător obișnuit, discuția nu este despre mecanisme de piață, ci despre cât costă pâinea, cât costă un litru de lapte, cât costă ouăle sau cât ajunge o sticlă de ulei la casa de marcat.

Produsele vizate de plafonare

Măsura se aplică alimentelor considerate esențiale pentru consumul curent. Printre acestea se află pâinea albă simplă, laptele de vacă, făina albă, mălaiul, ouăle, uleiul de floarea-soarelui și anumite sortimente de carne proaspătă.

Pentru ieșeni, aceste produse sunt cumpărate atât din marile magazine, cât și din magazinele de cartier sau din unități comerciale mai mici. Prețurile pot să difere de la un magazin la altul, însă plafonarea impune aceeași limită asupra adaosului comercial pentru produsele aflate pe listă.

Este important de precizat că plafonarea nu acoperă toate produsele alimentare. Măsura vizează doar anumite categorii considerate de bază. Alte produse, inclusiv alimente procesate, dulciuri, băuturi, produse premium sau sortimente speciale, nu intră automat sub aceeași regulă.

Dan DIMA