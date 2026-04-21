Iașul a obținut unul dintre cele mai solide rezultate ale sale din această primăvară la nivelul olimpiadelor școlare, prin performanța reușită de Alexandru Manole, elev în clasa a X-a la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”. Acesta a câștigat Premiul I la disciplina Pedagogie, în cadrul etapei naționale a Olimpiadei de Pedagogie – Psihologie, desfășurate la Ploiești.

Rezultatul este cu atât mai puternic cu cât elevul ieșean a avut un parcurs excelent pe ambele componente ale concursului. Alexandru Manole a obținut 100 de puncte la proba orală și 90,5 puncte la proba scrisă, performanță care l-a plasat pe primul loc la nivel național la disciplina Pedagogie.

Din lotul județului Iași a făcut parte și Elena Gafton, elevă tot în clasa a X-a la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, care a concurat la disciplina Psihologie. În cazul ei, rezultatul trebuie nuanțat corect: cele 70 de puncte reprezintă punctajul obținut la proba orală, în timp ce la proba scrisă eleva a avut aproximativ 85 de puncte, ceea ce ridică media finală peste acest prag. Elena Gafton este eleva profesoarei Vasilica Botezatu.

Astfel, participarea Iașului la această etapă națională nu s-a rezumat la un singur vârf de clasament, ci a însemnat două prezențe competitive, într-una dintre olimpiadele care măsoară direct calitatea formării din liceele pedagogice. Elevii ieșeni au fost însoțiți la Ploiești de profesoara Angelica Ghinea.

Miza unei asemenea competiții este mai mare decât simpla adăugare a unui premiu în palmaresul unei școli. Olimpiada Națională de Pedagogie – Psihologie testează exact acele discipline care stau la baza formării viitorilor educatori și profesori. Cu alte cuvinte, aici se vede cât de bine sunt pregătiți elevii care vin din școlile ce dau mai departe resursa umană a sistemului de învățământ.

În acest context, faptul că Iașul a obținut Premiul I la Pedagogie cântărește semnificativ atât pentru imaginea Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu”, cât și pentru prestigiul educației ieșene. Este un rezultat care reconfirmă forța unei instituții cu tradiție și arată că școala pedagogică din Iași continuă să producă performanță într-un domeniu esențial pentru viitorul educației.

Pentru Iași, această reușită este încă un semnal clar că orașul rămâne un pol puternic al performanței școlare, inclusiv în competițiile de nișă, acolo unde exigența este ridicată, iar concurența vine din cele mai bune licee pedagogice din România. Iar pentru Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, locul I obținut la Ploiești confirmă, încă o dată, continuitatea unei tradiții academice solide. Maura ANGHEL