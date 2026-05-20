Iașul discută securitatea post-cuantică la UAIC
Iașul intră pe harta dezbaterilor despre securitatea post-cuantică printr-un eveniment organizat pe 21 mai 2026, la FEAA/UAIC. Tema nu mai ține doar de laboratoare: calculul cuantic poate schimba modul în care sunt protejate parolele, tranzacțiile bancare, datele medicale, contractele digitale și sistemele administrației.
Evenimentul GRC Forum Iași | Quantum Computing & Cybersecurity – Ce urmează după criptografia clasică? îl are ca invitat pe Dragoș Grosu, CTO FreeYa Mind. Discuția are loc în cadrul comunității GRC Forum Iași, orientată spre guvernanță, risc, conformitate și cybersecurity.
Calculul cuantic pune presiune pe securitatea digitală
Tranzacțiile bancare, semnăturile electronice, autentificarea în platforme, dosarele medicale, contractele trimise online și comunicarea dintre instituții depind de criptografie. Este infrastructura invizibilă care susține încrederea digitală. Problema este că unele metode folosite astăzi au fost construite pentru o lume dominată de computere clasice. Calculul cuantic poate schimba această balanță.
Un computer cuantic suficient de puternic ar putea, în viitor, să slăbească sau să compromită anumite sisteme criptografice utilizate în prezent.
Asta nu înseamnă că parolele devin inutile peste noapte. Înseamnă însă că organizațiile trebuie să înceapă pregătirea pentru o nouă etapă a securității cibernetice.
Date furate azi, decriptate mâine
Una dintre temerile importante din cybersecurity este scenariul „fură acum, decriptează mai târziu”.
În acest model de risc, datele pot fi colectate astăzi, chiar dacă sunt criptate, iar atacatorii pot aștepta momentul în care tehnologia le va permite să le citească.
Riscul contează mai ales pentru informațiile care trebuie să rămână confidențiale mult timp: dosare medicale, arhive financiare, cercetare universitară, date guvernamentale, contracte, documente de business sau proprietate intelectuală.
Ce este criptografia post-cuantică
Criptografia post-cuantică nu înseamnă că fiecare firmă trebuie să folosească un computer cuantic. Înseamnă algoritmi noi, construiți pentru a rezista inclusiv în fața atacurilor posibile cu viitoare calculatoare cuantice. În 2024, institutul american NIST a publicat primele trei standarde finale pentru criptografia post-cuantică. Este un semnal că tranziția a început deja la nivel internațional.
Tema a trecut de la cercetare la standarde, migrare tehnologică și planuri concrete pentru companii și instituții. Uniunea Europeană a publicat, la rândul ei, o foaie de parcurs pentru trecerea la criptografia post-cuantică. Subiectul intră astfel tot mai clar în zona infrastructurii critice și a politicilor publice.
Băncile, spitalele și administrația au cea mai mare miză
Securitatea post-cuantică nu este doar o temă pentru departamentele IT. Băncile depind de încrederea în tranzacții. Spitalele lucrează cu date medicale sensibile. Administrația gestionează baze de date, certificate, documente și fluxuri digitale. Universitățile au cercetare, informații despre studenți și proiecte cu valoare intelectuală. În toate aceste zone, datele nu trebuie protejate doar astăzi, ci și peste ani.
De aceea, discuțiile despre quantum computing și cybersecurity devin relevante pentru manageri, juriști, economiști, medici, profesori și antreprenori, nu doar pentru programatori. Dan DIMA
