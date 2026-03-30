Iașul elimină bucătăriile școlare din ecuația „Masă sănătoasă”
* autoritățile propun eliminarea oricărei variante de preparare a mesei în regim propriu în unitățile de învățământ * cu alte cuvinte, bucătăriile școlare – acolo unde existau sau unde ar fi putut fi dezvoltate – sunt scoase complet din ecuație * hrana copiilor devine un serviciu externalizat în totalitate
Primăria Municipiului Iași pregătește o modificare esențială a modului în care este implementat Programul național „Masă sănătoasă” în școlile orașului.
Decizia, care urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local, nu este doar o simplă ajustare administrativă, ci marchează o schimbare de paradigmă: de la un sistem mixt, flexibil, la unul rigid, centralizat, în care hrana elevilor va fi livrată exclusiv în regim catering.
Practic, prin modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109 din 27 februarie 2026, autoritățile propun eliminarea oricărei variante de preparare a mesei în regim propriu în unitățile de învățământ. Cu alte cuvinte, bucătăriile școlare – acolo unde existau sau unde ar fi putut fi dezvoltate – sunt scoase complet din ecuație. Totul va veni „la pachet”.
Iar această decizie nu este una marginală. Ea vizează direct unități importante din municipiu, precum Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă”, Şcoala Gimnazială,,George Coşbuc” Iaşi.
În centrul acestei modificări se află un caz concret: Grădinița cu Program Prelungit nr. 14, structură arondată Școlii „Elena Cuza”, unde 209 preșcolari vor beneficia de masă caldă completă – felul I, fel principal și desert sau fruct – furnizată exclusiv prin catering. Decizia vine în urma unei hotărâri interne a Consiliului de Administrație al unității, dar devine acum regulă generală pentru întreg sistemul local.
Practic, hrana copiilor devine un serviciu externalizat în totalitate. Carmen DEACONU
