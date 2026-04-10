Iașul, gazda excelenței: elevii din toată țara au venit la Olimpiada Națională de Științe Socio-umane. Trei premii pentru lotul județului

În perioada 6 – 9 aprilie 2026, Iașul a găzduit etapa națională a Olimpiadei de Științe Socio-umane, una dintre competițiile de prestigiu din calendarul educațional național. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, sub egida Ministerului Educației și Cercetării, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Colegiul Național Iași.

La competiție au participat 393 de elevi din întreaga țară, însoțiți de profesorii coordonatori, care au avut ocazia nu doar să își testeze cunoștințele la disciplinele socio-umane, ci și să descopere atmosfera culturală și academică a Iașului, oraș cu tradiție puternică în educație.

Momentul de vârf al olimpiadei a fost festivitatea de premiere, organizată joi, 9 aprilie 2026, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași, un spațiu simbolic pentru viața universitară și intelectuală a orașului.

Lotul județului Iași a fost reprezentat de 17 elevi, iar trei dintre aceștia au obținut rezultate remarcabile, confirmând nivelul ridicat al pregătirii din școlile ieșene. La disciplina Economie, Gheorghe Alexandra Maria, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, coordonată de profesoara Brînză Marinela, a obținut Premiul III și Premiul Special al Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

La Sociologie, Ciubotaru Maria, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, pregătită de profesoara Codreanu Tatiana, a primit Mențiune MEC. De asemenea, la Psihologie, Creangă Daria Maria, elevă în clasa a X-a la același colegiu, coordonată de profesoara Angel Elena, a obținut tot Mențiune MEC.

Rezultatele obținute de elevii ieșeni arată că, dincolo de statutul de oraș-gazdă, Iașul rămâne un reper în educația românească. Competiția a fost, în același timp, o vitrină pentru performanța școlară, dar și pentru prestigiul academic al orașului, care continuă să atragă evenimente naționale de anvergură. Maura ANGHEL