Iașul are 654 de copii cu CES în 37 de școli și doar 35 de profesori de sprijin
Nord-estul, prins în capcana celor mai mici salarii din țară
Rețeta zilei de miercuri. Plăcintă cu leurdă și brânză, unul dintre gusturile simple ale primăverii
Locuri speciale la liceu pentru romi
Închirierile în regim hotelier, o afacere supraestimată
Un sfert dintre tinerii din România sunt șomeri
ANAF pregătește desființarea a aproape jumătate dintre unitățile fiscale din țară
Primăria, obligată să plătească mai mult pentru Pasajul Socola
Iașul își reclamă eroii! Povestea dramatică a lui Henri Cihoski zguduie conștiința publică

* la Cercul Militar Iași a fost dezvelit, marți, bustul unei figuri care pare desprinsă dintr-un alt timp, dar care rămâne incredibil de actuală: Henri Cihoski * Cihoski nu a fost doar un general în Primul Război Mondial - a stat în prima linie, nu ca observator, ci ca lider * destinul său nu s-a încheiat pe câmpul de luptă: în 1950 a fost arestat de regimul comunist și a murit în detenție, la Închisoarea Sighet

Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” a deschis o adevărată punte între generații, marcând Săptămâna Forțelor Terestre printr-o serie de evenimente ce transformă orașul într-o scenă a memoriei, onoarei și identității naționale.

Sub semnul protector al Sfântul Gheorghe, simbol al curajului și al luptei împotriva răului, manifestările dedicate Zilei Forțelor Terestre Române nu sunt simple ceremonii - sunt momente de revelație colectivă, în care istoria revine cu o forță aproape copleșitoare.

Totul a început la Cercul Militar Iași, un loc în care tradiția militară respiră prin fiecare zid, unde, pe 21 aprilie, a fost dezvelit bustul unei figuri care pare desprinsă dintr-un alt timp, dar care rămâne incredibil de actuală: Henri Cihoski.

Un nume care nu doar că a scris istorie — a apărat-o cu propriul sânge.

Cihoski nu a fost doar un general. A fost un om aruncat în miezul unor vremuri imposibile. În infernul Primul Război Mondial, a stat în prima linie, nu ca observator, ci ca lider. A coordonat trupe, a organizat contraatacuri decisive, a ținut piept înaintării inamice în Carpați și a devenit una dintre piesele esențiale ale rezistenței românești.

La Bătălia de la Mărășești, locul unde destinul României s-a jucat la limită, rolul său a fost crucial. Nu a fost doar strategie — a fost sacrificiu, a fost determinare dusă până la capăt. Rănit, dar neînvins, a continuat să lupte într-o perioadă în care fiecare zi putea fi ultima.

Și totuși, destinul său nu s-a încheiat pe câmpul de luptă. Ironia istoriei lovește nemilos: în 1950, același om care și-a apărat țara este arestat de regimul comunist și moare în detenție la Închisoarea Sighet - un final tragic, dar emblematic pentru o generație de eroi uitați prea mult timp.

Dezvelirea bustului nu este doar un gest simbolic. Este o recuperare a demnității. O reparație morală. O declarație că memoria nu poate fi ștearsă.

Mesajul transmis de primarul Mihai Chirica capătă, în acest context, o greutate aparte. Nu este doar un discurs festiv, ci o chemare. O chemare la conștientizare. La respect. La responsabilitate.

Pentru că, dincolo de ceremonii și uniforme, ceea ce rămâne este esența: valorile. Curajul, onoarea, spiritul de sacrificiu.

Într-o lume care pare să uite prea repede, astfel de momente sunt mai mult decât necesare - sunt vitale. Ele ne reamintesc că libertatea nu este un dat. Este o moștenire. Una câștigată cu greu. Carmen DEACONU

