Iașul ia cu asalt „FJORD”. Biletele, aproape epuizate

Filmul „FJORD”, regizat de ieșeanul Cristian Mungiu, a declanșat o adevărată cursă pentru bilete la Iași. La doar câteva ore după punerea în vânzare, unele proiecții erau deja sold out.

Iașul confirmă, din nou, legătura puternică pe care o are cu cinemaul lui Cristian Mungiu. Avanpremiera națională a filmului „FJORD”, programată pe 13 iunie, a stârnit un interes uriaș în orașul natal al regizorului. Deși pelicula va avea nouă proiecții în cele trei cinematografe din Iași, aproape toate locurile au fost rezervate în doar câteva ore de la punerea în vânzare a biletelor.

Situația este cu atât mai spectaculoasă cu cât filmul va avea, pe 13 iunie, nouă proiecții în Iași, la Cinema City Iulius Mall, Cinema City Mall Moldova și Cinema Iași. Chiar și așa, cererea a fost atât de mare încât unele săli s-au umplut în aceeași zi în care a început vânzarea biletelor.

Pentru Iași, „FJORD” nu este doar încă un titlu important din programul cinematografelor. Este filmul nou al lui Cristian Mungiu, regizor născut la Iași, unul dintre cei mai importanți cineaști români ai ultimelor decenii și una dintre vocile europene puternice ale cinematografiei contemporane.

În total, Iașul are nouă proiecții în aceeași seară, dar ritmul rapid în care au fost rezervate locurile arată că publicul local vrea să vadă filmul în avanpremieră, înainte de intrarea lui în circuitul obișnuit al cinematografelor.

Avanpremieră simultană în 90 de cinematografe din România

„FJORD” va fi proiectat pe 13 iunie într-o avanpremieră națională organizată simultan în 90 de cinematografe din 52 de orașe din România. Biletele au fost puse în vânzare pe 2 iunie, iar reacția publicului a fost rapidă, mai ales în orașele cu o legătură directă cu regizorul sau cu cinemaul românesc de autor.

Pentru Cristian Mungiu, proiecția națională simultană vine după un nou moment major în cariera internațională. „FJORD” a câștigat Palme d’Or la Cannes 2026, aducându-i regizorului ieșean a doua distincție supremă a festivalului, după succesul istoric obținut cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

„FJORD” este prezentat ca o dramă și are o durată de 146 de minute. Din distribuție fac parte Sebastian Stan, Renate Reinsve și Lisa Loven Kongsli. Filmul urmărește povestea unei familii de imigranți români din Norvegia, prinsă într-o anchetă și confruntată cu presiunea unui sistem juridic și social diferit.

Tema filmului, plasată la intersecția dintre familie, migrație, autoritate, diferențe culturale și vulnerabilitate, are toate ingredientele unui film care nu se consumă doar în sala de cinema, ci continuă în discuțiile de după proiecție.

Clara DIMA