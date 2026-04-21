Iașul îl comemorează pe Nicolae Costăchescu, savatul care a schimbat chimia românească

Iașul aduce din nou în fața publicului numele unui savant care a lăsat urme adânci în istoria universitară a orașului. Vineri, 24 aprilie 2026, de la ora 12.00, la Muzeul „Poni – Cernătescu”, va avea loc manifestarea omagială „In Memoriam Nicolae Costăchescu”, organizată de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Evenimentul marchează 150 de ani de la nașterea profesorului chimist Nicolae Costăchescu, considerat unul dintre numele fondatoare ale chimiei anorganice ieșene. Potrivit organizatorilor, el a fost autorul primei teze de doctorat în chimie realizate sub coordonarea profesorului Petru Poni, iar activitatea sa științifică și didactică l-a consacrat drept întemeietor al școlii de chimie anorganică de la universitatea ieșeană.

Pentru Iași, această comemorare nu este doar un exercițiu de memorie culturală, ci și o reafirmare a unui patrimoniu academic care a construit prestigiul orașului. Într-un timp în care marile nume ale științei ajung rar în prim-planul public, manifestarea de la Muzeul „Poni – Cernătescu” readuce în discuție un profesor care a contribuit la formarea unei tradiții universitare solide, într-un oraș care și-a legat identitatea de școală, laborator și cercetare.

Programul va include evocarea personalității lui Nicolae Costăchescu, susținută de prof. dr. ing. Ilie Siminiceanu, Professor Emeritus al Academiei de Științe Tehnice din România, urmată de vernisajul expoziției „Un destin academic: chimistul Nicolae Costăchescu, la 150 de ani de la naștere”. Expoziția este curatoriată de dr. Oana Florescu și conservatorul Iulia Caraiman și va putea fi vizitată până la 24 septembrie 2026.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Iași, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași și Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, ceea ce dă manifestării și o dimensiune educațională, nu doar comemorativă. Prin acest format, omagiul dedicat lui Nicolae Costăchescu trece dincolo de o simplă ceremonie și se transformă într-un demers de recuperare a unei figuri majore pentru cultura științifică a Iașului.

Evenimentul va fi moderat de dr. ing. Monica Nănescu, șef al Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”. „Publicul este invitat să participe la această manifestare dedicată memoriei unei personalități de referință pentru chimia românească și pentru mediul academic ieșean”, a transmis Andrei Apreotesei, manager al Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Manifestarea se va încheia cu un recital de canto susținut de elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, sub îndrumarea prof. Iraida Andriuți, acompaniați la pian de prof. univ. dr. Marta Burduloi. Astfel, evenimentul din 24 aprilie adună într-un singur spațiu memoria științei, patrimoniul academic și expresia artistică, într-o formulă care spune mult despre felul în care Iașul își onorează marile personalități.

Maura ANGHEL