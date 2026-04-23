Iașul intră în linia întâi a unei noi campanii de vaccinare

„Copil vaccinat = Copil protejat”. Sub acest slogan, o amplă mobilizare națională prinde contur în lunile martie-aprilie 2026, într-un efort coordonat de autorități, medici și organizații umanitare pentru a recupera întârzierile și a preveni un scenariu pe care nimeni nu și-l dorește – revenirea unor boli grave, perfect evitabile.

În centrul acestui demers se află Institutul Național de Sănătate Publică, care, alături de Crucea Roșie Română, transformă Săptămâna EuropeCnă a Vaccinării (27–30 aprilie 2026) într-o adevărată operațiune de teren. Nu este doar o campanie de informare, ci o intervenție directă, concretă, în comunități unde copiii au rămas în urmă cu vaccinările esențiale.

La Iași, lucrurile capătă o intensitate aparte. Cartierele Alexandru cel Bun și Dacia devin puncte-cheie pe harta intervenției, alături de zona Pașcani Deal și localitățile arondate Gâștești, Boșteni și Sodomeni. Sunt zone unde fiecare doză administrată înseamnă o barieră ridicată în fața unor boli care pot provoca complicații severe, dizabilități sau chiar pierderi de vieți.

Vaccinarea nu este prezentată ca o opțiune, ci ca o necesitate vitală. Este mecanismul prin care organismul copilului învață să lupte fără să sufere. Este diferența dintre prevenție și suferință, dintre siguranță și risc. Iar respectarea Calendarului Național de Vaccinare devine, în acest context, un scut real, nu doar o recomandare.

În teren, acțiunea capătă o dimensiune aproape logistică de campanie majoră. Caravane mobile, echipe mixte, medici de familie și voluntari se mobilizează într-un efort sincronizat.

În municipiul Iași, vaccinarea se mută direct în comunitate: caravana Crucii Roșii va funcționa în curtea Școlii Gimnaziale „Alexandru Vlahuță”, transformând un spațiu obișnuit într-un punct strategic de protecție sanitară.

La Pașcani, intervenția se desfășoară atât în cabinetele medicilor de familie, cât și prin unități mobile, într-o încercare de a ajunge la fiecare copil eligibil. Este o cursă contra cronometru pentru recuperarea celor rămași în urmă, într-un moment în care prevenția face diferența între control și criză.

În spatele acestor acțiuni stă o rețea complexă: Direcția de Sănătate Publică Iași, Centrul Regional de Sănătate Publică și mediatori sanitari care merg din ușă în ușă, informează, conving și mobilizează. Este un efort colectiv care încearcă să spargă barierele de neîncredere, lipsă de informație sau acces dificil la servicii medicale.

Realitatea este simplă și dură: bolile prevenibile nu dispar de la sine. Ele revin acolo unde vigilența scade. Iar această campanie nu este doar despre vaccinuri, ci despre o alegere fundamentală – între protecție și vulnerabilitate. Nicoleta ZANCU