Iașul investește în sănătate, educație și într-un parteneriat strategic cu societatea civilă

Consiliul Județean Iași a aprobat, miercuri, în cadrul ședinței ordinare, o serie de proiecte administrative și financiare menite să modernizeze infrastructura medicală și să finalizeze procesul de dotare a unităților de învățământ.

Printre cele mai importante decizii se numără alocarea fondurilor necesare pentru achiziția de echipamente de ultimă oră la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, printr-un proiect cu o valoare totală de peste 61 de milioane de lei, administrația județeană confirmând un angajament financiar masiv, alocând din excedentul bugetului local suma de 6,14 milioane de lei, reprezentând cofinanțarea de minimum 10%. Lista achizițiilor include echipamente de înaltă complexitate, precum sisteme de imagistică tip O-arm, roboți de scanare 3D intraoperatorie, microscoape robotice și echipamente mobile de rezonanță magnetică. Aceste dotări sunt vitale pentru creșterea preciziei în intervențiile neurochirurgicale, permițând vizualizarea și ghidajul în timp real, ceea ce reduce riscurile operatorii și accelerează recuperarea pacienților. Prin introducerea unor tehnologii precum sistemul computer tomograf 128 slice sau echipamentele de radioterapie intraoperatorie, unitatea medicală se aliniază standardelor internaționale de excelență. „Investițiile aprobate astăzi, de la modernizarea sistemului medical, până la dotarea școlilor și sprijinirea societății civile, arată că administrația județeană nu stă pe loc. În perioada următoare, prioritatea este pregătirea bugetului județului. Estimez că în aproximativ două săptămâni vom avea o formă finală, iar acest proces va fi unul deschis. Ca și în anii anteriori, voi purta discuții cu liderii de grup ai tuturor partidelor din Consiliul Județean, pentru că responsabilitatea noastră este comună: să reprezentăm corect interesele întregii comunități și să nu pierdem nimic din vedere”, a declarat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

O altă componentă esențială a ședinței a vizat optimizarea parteneriatului cu societatea civilă prin actualizarea Ghidului solicitantului pentru finanțări nerambursabile, conform Legii 350/2005. Noile reglementări introduc criterii mai stricte de transparență, incluzând o declarație pe propria răspundere care interzice solicitarea banilor publici din mai multe surse pentru aceeași cheltuială. Această măsură elimină riscul dublei finanțări și garantează o distribuție echitabilă și eficientă a fondurilor județene către acele proiecte care generează plus-valoare reală în comunitate.

În plan educațional, județul Iași continuă etapa finală a proiectului de dotare a școlilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale. Această inițiativă, cu o valoare record de peste 100 de milioane de lei, reprezintă cel mai amplu proiect de acest profil implementat la nivelul consiliilor județene din România.

Mai multe dintre bunurile achiziționate au fost date astăzi în folosință unităților de învățământ, asigurând accesul direct al elevilor și profesorilor la infrastructura necesară unui proces educațional de înaltă performanță, adaptat cerințelor erei digitale. Carmen DEACONU