Iașul merge la World Dance Masters, un important concurs internațional

* două trupe ale clubului Quasar Dance vor reprezenta România la una dintre cele mai mari competiții internaționale de dans, după rezultate excelente obținute în cadrul etapelor de calificare din 2026

Iași se pregătește să fie reprezentat pe scena globală a dansului, după ce Quasar Dance a obținut calificarea la World Dance Masters, un important concurs internațional care va avea loc în Poreč, în luna mai 2026. Performanța vine ca rezultat al participării la Dance Star România, unde două dintre trupele clubului au reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Trupele MiniQ’s și UNIQ sunt cele care vor reprezenta Iașul și România la nivel mondial, după ce au obținut locul 1 la categoriile Urban Dance Styles Juniors, respectiv Urban Dance Styles Seniors. Dance Star este o competiție organizată în mai multe țări, având rolul de a aduce comunitatea internațională a dansatorilor mai aproape și de a selecta participanții pentru etapa finală World Dance Masters.

MiniQ’s, trupa de juniori a clubului, este formată din copii cu vârste de până la 13 ani și este coordonată de coregrafa Bianca David. De la înființare, aceștia s-au remarcat prin disciplină, pasiune și rezultate constante. În 2025, au participat la World Dance Masters, unde au obținut locul 1 mondial, o performanță care le-a confirmat valoarea la nivel internațional. În martie 2026, în cadrul competiției Dance Star de la București, au câștigat din nou locul 1, obținând calificarea pentru ediția din acest an a competiției mondiale.

Parcursul lor recent include și participarea la World of Dance Moldova, unde au obținut locul 2, rezultat care reflectă nivelul artistic ridicat și efortul constant depus în pregătire. Evoluția trupei MiniQ’s evidențiază o dedicare remarcabilă și o pasiune autentică pentru dans, susținute de o muncă intensă atât din partea copiilor, cât și a instructorilor.

„Fiecare câștig al acestor copii, indiferent de concurs, îmi umple sufletul de bucurie. Nu este doar despre rezultate, ci despre munca, dedicarea și sufletul investit de fiecare dintre noi”, a declarat Bianca David, subliniind emoția și importanța acestor momente pentru echipă.

Cea de-a doua trupă calificată, UNIQ, reprezintă o generație mai matură de dansatori, fiind formată din studenți și absolvenți și coordonată de Andrei Chiriac și Eva Manolică. Înființată în 2024, trupa a avut o evoluție rapidă, participând la competiții locale și naționale încă din 2025, unde a obținut primele locuri. Pregătirea intensă pentru sezonul 2026 s-a concretizat prin câștigarea locului 1 la Dance Star România și calificarea la World Dance Masters, marcând astfel prima lor experiență pe scena internațională.

Pentru membrii trupei UNIQ, această calificare reprezintă nu doar o performanță, ci și o oportunitate de a intra în contact cu standardele internaționale ale dansului și de a construi conexiuni cu dansatori din întreaga lume. Coregrafii subliniază că acest pas contribuie la dezvoltarea încrederii, a disciplinei și a dorinței de a evolua constant.

Accesul la World Dance Masters este posibil doar prin participarea la competiții de tip qualifier organizate în mai multe țări, printre care România, Germania, Austria, Polonia sau Africa de Sud. Finala reunește, timp de o săptămână, dansatori din întreaga lume, oferindu-le o platformă de afirmare la cel mai înalt nivel.

Cu o activitate începută în 1981 și peste 11.000 de tineri care au trecut prin cursurile sale, Quasar Dance a devenit un reper al dansului în România. Clubul numără în prezent peste 650 de membri activi, 11 instructori și mai multe trupe care participă constant la competiții locale, naționale și internaționale.

Clara DIMA