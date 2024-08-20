Iașul, orașul tinerilor cu mașini „bătrâne”

* „Statisticile ne arată că peste 75% din parcul auto al Iașului este compus din autoturisme care sunt mai vechi de 10 ani. Totodată, cifrele ne spun că peste 20% dintre mașinile pe care le vedem pe străzile orașului sunt mai vechi de 20 de ani. Astfel, mai avem o decadă și o mare parte din parcul auto va fi compus din mașini istorice”, a spus primarul Iașului

Cifrele prezentate de Institutul Național de Statistică ne arată că județul Iași este, conform mediei de vârstă a locuitorilor, cel mai tânăr din România. Cu o vârstă medie de 39,1 ani, Iașul se află pe prima poziție în acest clasament, fiind urmat de Ilfov, cu o medie de 39.6 ani. În jur 40 de ani mai sunt doar Suceava (40,1 ani), Bistriţa- Năsăud, Satu Mare (ambele, 40,8 ani) şi Sibiu (40,9 ani). La polul opus se află Teleormanul, care este cel mai bătrân, cu o vârstă medie de 47 de ani.

Chiar dacă Iașul este cel mai tânăr județ din România, media de vârstă a populației fiind destul de scăzută, nu se poate spune acest lucru și despre parcul auto pe care îl are capitala Moldovei. Conform informațiilor oferite de municipalitate, se pare că peste 75% din parcul auto al orașului este vorbat din mașini care sunt mai vechi de 10 ani.

Și procentul autoturismelor mai vechi de 20 de ani este unul destul de mare. Astfel, municipalitatea este de părere că acest factor influențează destul de mult calitatea aerului pe care ieșenii îl respire. „Putem spune că avem un parc auto foarte învechit, la polul opus față de populația Iașului, care este una foarte tânără. Statisticile ne arată că peste 75% din parcul auto al Iașului este compus din autoturisme care sunt mai vechi de 10 ani. Totodată, cifrele ne spun că peste 20% dintre mașinile pe care le vedem pe străzile orașului sunt mai vechi de 20 de ani. Astfel, mai avem o decadă și o mare parte din parcul auto va fi compus din mașini istorice. Statul trebuie să privească cu mare atenție acest aspect și să țină cont de impactul pe care parcul auto național îl are asupra calității vieții românilor”, a precizat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.

Transportul în comun de calitate, o solutie pentru rezolvarea acestei probleme

Municipalitatea ieșeană consideră că electrificarea este, în continuare, o soluție foarte bună pentru scăderea gradului de poluare din Iași. Totodată, încurajarea folosirii transportului în comun este un alt aspect important evidențiat de autoritățile locale. În ultimii ani, în capitala Moldovei au sosit mai multe tramvaie noi dar și autobuze electrice. Totodată, Primăria Municipiului Iași urmează să mai facă alte achiziții importante, pentru a îmbunătăți parcul auto deținut de Compania de Transport Public. Cristian ANDREI