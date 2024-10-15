Iașul pierde ritmul majorărilor salariale

* luând în calcul salariul mediu brut încasat în august 2024, față de cel de dinaintea declanșării pandemiei de coronavirus (februarie 2020), Clujul a mărit diferența față de Iași la 1.395 lei! * Iașul a înregistrat, în ultimii patru ani și jumătate, o majorare de 2.225 lei la salariul mediu brut, însă, în mod surprinzător, la acest capitol a fost devansat de multe alte județe, printre care Bacău și Botoșani, care au punctat cu un plus de 2.448 lei, respectiv 2.435 lei

Luna premeregătoare declarării pandemiei de coronavirus – februarie 2020, situa Iașul pe locul 6 la nivel național în privința salariului mediu brut încasat. Însă, diferențele față de „concurență” nu erau unele uriașe. De exemplu, față de Cluj, la care ieșenii se raportează mereu când vine vorba de statistici, diferența salarială era de doar 476 de lei, ardelenii încasând, la început de februarie 2020, un salariu mediu de 4.582 lei, iar ieșenii de 4.106 lei.

Din nefericire, economia Iașului a avut cel mai mult de suferit după trecerea prin pandemie, raportat la județele importante ale țării, capitala Moldovei neavând ritmul așteptat de administrația locală. Practic, luând în calcul salariul mediu brut din august 2024, față de cel din februarie 2020, Clujul a mărit diferența față de Iași la 1.395 lei!

În privința salariilor, indicatorul cu cel mai mare „interes” la nivel național, topul este deschis de București, cu o medie de 8.738 lei lunar brut, urmat de Cluj – 7.726 lei, Timiș - 7.296 lei, Sibiu – 6.928 lei, Dolj – 6.692 lei, Ilfov – 6.462 lei, Brașov – 6.414 lei.

Iașul a înregistrat, în ultimii patru ani și jumătate, o majorare de 2.225 lei la salariul mediu brut, însă, în mod surprinzător, la acest capitol a fost devansat de multe alte județe, printre care Bacău și Botoșani, care au punctat cu un plus de 2.448 lei, respectiv 2.435 lei în tot acest interval.

Printre județele cu majorări salariale importante în intervalul scurs de la declanșarea pandemiei și până în august 2024 (după Capitală, cu 3.250 lei) se află: Cluj – 3.144 lei, Dolj – 2.864 lei, Timiș - 2.862 lei, Sibiu – 2.565 lei, Galați – 2.504 lei, Bacău – 2.448, Argeș - 2.442 lei, Prahova – 2.281 lei, Mureș - 2.257 lei...

Din regiunea de Nord-Est, doar Suceava, care nu reușește să scape de ultima poziție în topul național al salariilor (cu 4.958 lei mediu brut încasat la leafa din august acest an, față de 3.139 în februarie 2020), nu poate ține pasul cu media națională. De fapt, nici vasluienii nu o duc mai bine - cu 1.830 de lei în plus la salariu în ultimii patru ani și jumătate, însă au „avantajul” unui salariu mediu brut de 5.176 lei, cu 218 lei mai mult decât sucevenii.

Aproape jumătate din populația Clujului (47,19%) are înregistrat un contract de muncă la această dată, față de cea a Iașului, cu un procent de 27,18%!

Revenind la „disputa” economică dintre Iași și Cluj, aceasta pare, cu fiecare lună care se scurge, tot mai dezechilibrată. Doar dacă ar fi să ne referim la numărul asiguraților, al angajaților cu contract de muncă, diferența dintre cele două județe a ajuns la 113.691 persoane (față de 104.035 în februarie 2020), în favoarea ardelenilor! Iașul a înregistrat în tot acest interval un plus de 18.228 persoane cu contract de muncă, ajungând la un total de 206.814 asigurați, iar Clujul a atras 27.884 angajați în plus, atingând cifra de 320.505 persoane în sistemul de asigurări sociale! Practic, aproape jumătate din populația Clujului (47,19%) are înregistrat un contract de muncă la această dată, față de cea a Iașului, cu un procent de 27,18%!

Și ar mai fi un indicator relevant în această raportare, cel al numărului angajatorilor, unde Clujul s-a consolidat pe poziția a doua la nivel național (după București), ardelenii având de ales oferte de la 34.410 angajatori (cu 8.266 în plus față de februarie 2020, în timp ce ieșenii beneficiază de prezența a 20.582 angajatori (cu 5.523 mai mulți față de perioada de dinainte de pandemia de coronavirus. Radu MARIN